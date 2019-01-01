25 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження керівниця "12 каналу" Катерина Дулапчій (на фото).
Також день народження 25 квітня у начальника служби у справах дітей Луцької міськради Федора Шульгана, науковця та педагога Тараса Божидарніка, громадського діяча Олега Бондарука, фотографа Лідії Кожевнікової.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Василь, Давид, Сергій, Іван, Марфа та Марія.
Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у праці та любові.
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Також день народження 25 квітня у начальника служби у справах дітей Луцької міськради Федора Шульгана, науковця та педагога Тараса Божидарніка, громадського діяча Олега Бондарука, фотографа Лідії Кожевнікової.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Василь, Давид, Сергій, Іван, Марфа та Марія.
Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у праці та любові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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