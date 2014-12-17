Путін створює привід для застосування армії проти України, – Турчинов
Сьогодні, 00:35
Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що указ Володимира Путіна про російське громадянство для жителів Донбасу є свідомою ескалацією агресії проти України.
– Путін створює правові умови для офіційного застосування Збройних сил РФ проти України.
Це пов’язано з тим, що російське законодавство дозволяє використовувати збройні сили для захисту громадян РФ за межами російської території, – заявив Турчинов.
Секретар Радбезу чекає на міжнародну реакцію з посиленням санкцій проти Росії через злочинні дії Кремля.
– Відповідь на це може бути тільки одна – зміцнення нашого оборонного потенціалу та відповідна міжнародна реакція на злочинні дії Кремля з посиленням санкційного тиску на країну-агресора, – наголосив секретар РНБО.
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– Путін створює правові умови для офіційного застосування Збройних сил РФ проти України.
Це пов’язано з тим, що російське законодавство дозволяє використовувати збройні сили для захисту громадян РФ за межами російської території, – заявив Турчинов.
Секретар Радбезу чекає на міжнародну реакцію з посиленням санкцій проти Росії через злочинні дії Кремля.
– Відповідь на це може бути тільки одна – зміцнення нашого оборонного потенціалу та відповідна міжнародна реакція на злочинні дії Кремля з посиленням санкційного тиску на країну-агресора, – наголосив секретар РНБО.
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