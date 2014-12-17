Путін створює привід для застосування армії проти України, – Турчинов

Олександр Турчинов заявив, що указ Володимира Путіна про



– Путін створює правові умови для офіційного застосування Збройних сил РФ проти України.



Це пов’язано з тим, що російське законодавство дозволяє використовувати збройні сили для захисту громадян РФ за межами російської території, – заявив Турчинов.



Секретар Радбезу чекає на міжнародну реакцію з посиленням санкцій проти Росії через злочинні дії Кремля.



– Відповідь на це може бути тільки одна – зміцнення нашого оборонного потенціалу та відповідна міжнародна реакція на злочинні дії Кремля з посиленням санкційного тиску на країну-агресора, – наголосив секретар РНБО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Секретар РНБО Українизаявив, що указпро російське громадянство для жителів Донбасу є свідомою ескалацією агресії проти України.– Путін створює правові умови для офіційного застосування Збройних сил РФ проти України.Це пов’язано з тим, що російське законодавство дозволяє використовувати збройні сили для захисту громадян РФ за межами російської території, – заявив Турчинов.Секретар Радбезу чекає на міжнародну реакцію з посиленням санкцій проти Росії через злочинні дії Кремля.– Відповідь на це може бути тільки одна – зміцнення нашого оборонного потенціалу та відповідна міжнародна реакція на злочинні дії Кремля з посиленням санкційного тиску на країну-агресора, – наголосив секретар РНБО.

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