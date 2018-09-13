У «Сіті Парку» – нова експозиція. ФОТО

Денис Метелін.



Проект має назву «Біографія» та розповідає історію про власне життя творця експозиції, пише "



«Історія життя сповнена багатьма подіями та спогадами, які художник перетворює на ілюстрації. Творчий шлях митця почався у його рідному місті Сімферополі, та, з плином політичних обставин через анексію Криму, митець був змушений покинути свій рідний дім та почати нове життя – переїхати до Львова», – розповів про ілюстрації в 4/8 Gallery її натхненник Андрій Присяжнюк.



Та додав, що ілюстрації Дениса Метеліна можна порівняти із введенням особистого щоденника, що залишаються не тільки у форматі станковому, на папері чи на полотні, а й виходять у ширший публічний простір – через розписи стін галерей та покинутих будинків.







«Простір галереї «4/8 Gallery» є для митця новим щоденником з чистими аркушами паперу для запису нових розповідей. Та в кінцевому результаті, символічно, буде відкритою автобіографічною книгою митця, в яку зможуть поринути реципієнти мистецтва та прості перехожі глядачі», – підсумував Андрій Присяжнюк.



Зауважимо, 4/8 Галерея (4/8 Gallery) – це галерея стріт-арту, збудована в 2017 році за підтримки мецената Андрія Покровського. Вона розташована на території рекреаційного комплексу City Park. Автор ідеї та натхненник проекту – стріт-артер Андрій Присяжнюк та Сергій Торбінов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 23 квітня охочі лучани можуть відвідати галерею вуличного мистецтва 4/8 Gallery, що на території City Park, де нещодавно закінчили оновлювати експозицію. Її створив львівський художникПроект має назву «Біографія» та розповідає історію про власне життя творця експозиції, пише " Конкурент ".«Історія життя сповнена багатьма подіями та спогадами, які художник перетворює на ілюстрації. Творчий шлях митця почався у його рідному місті Сімферополі, та, з плином політичних обставин через анексію Криму, митець був змушений покинути свій рідний дім та почати нове життя – переїхати до Львова», – розповів про ілюстрації в 4/8 Gallery її натхненникТа додав, що ілюстрації Дениса Метеліна можна порівняти із введенням особистого щоденника, що залишаються не тільки у форматі станковому, на папері чи на полотні, а й виходять у ширший публічний простір – через розписи стін галерей та покинутих будинків.«Простір галереї «4/8 Gallery» є для митця новим щоденником з чистими аркушами паперу для запису нових розповідей. Та в кінцевому результаті, символічно, буде відкритою автобіографічною книгою митця, в яку зможуть поринути реципієнти мистецтва та прості перехожі глядачі», – підсумував Андрій Присяжнюк.Зауважимо, 4/8 Галерея (4/8 Gallery) – це галерея стріт-арту, збудована в 2017 році за підтримки мецената Андрія Покровського. Вона розташована на території рекреаційного комплексу City Park. Автор ідеї та натхненник проекту – стріт-артер Андрій Присяжнюк та

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