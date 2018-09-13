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У «Сіті Парку» – нова експозиція. ФОТО

У «Сіті Парку» – нова експозиція. ФОТО
Із 23 квітня охочі лучани можуть відвідати галерею вуличного мистецтва 4/8 Gallery, що на території City Park, де нещодавно закінчили оновлювати експозицію. Її створив львівський художник Денис Метелін.

Проект має назву «Біографія» та розповідає історію про власне життя творця експозиції, пише "Конкурент".

«Історія життя сповнена багатьма подіями та спогадами, які художник перетворює на ілюстрації. Творчий шлях митця почався у його рідному місті Сімферополі, та, з плином політичних обставин через анексію Криму, митець був змушений покинути свій рідний дім та почати нове життя – переїхати до Львова», – розповів про ілюстрації в 4/8 Gallery її натхненник Андрій Присяжнюк.

Та додав, що ілюстрації Дениса Метеліна можна порівняти із введенням особистого щоденника, що залишаються не тільки у форматі станковому, на папері чи на полотні, а й виходять у ширший публічний простір – через розписи стін галерей та покинутих будинків.

У «Сіті Парку» – нова експозиція. ФОТО
У «Сіті Парку» – нова експозиція. ФОТО
У «Сіті Парку» – нова експозиція. ФОТО
У «Сіті Парку» – нова експозиція. ФОТО


«Простір галереї «4/8 Gallery» є для митця новим щоденником з чистими аркушами паперу для запису нових розповідей. Та в кінцевому результаті, символічно, буде відкритою автобіографічною книгою митця, в яку зможуть поринути реципієнти мистецтва та прості перехожі глядачі», – підсумував Андрій Присяжнюк.

Зауважимо, 4/8 Галерея (4/8 Gallery) – це галерея стріт-арту, збудована в 2017 році за підтримки мецената Андрія Покровського. Вона розташована на території рекреаційного комплексу City Park. Автор ідеї та натхненник проекту – стріт-артер Андрій Присяжнюк та Сергій Торбінов.

У «Сіті Парку» – нова експозиція. ФОТО
У «Сіті Парку» – нова експозиція. ФОТО
У «Сіті Парку» – нова експозиція. ФОТО

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Теги: Сіті парк, експозиція, Луцьк
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