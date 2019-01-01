Де у Луцьку та на Волині не буде світла 26 квітня





місто Луцьк



1. 09:30-17:00

Гуртожиток ПТУ №6,

вул. Коцька, С.Перовської,

вул. пров. Гнідавський,

вул. Даньшина 12-24,

вул. Гнідавська 56,



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Перукарня «Шик», магазин «Аладін», аптека «Жовтневе ЛТД», страхова агенція «Аско» м.Нововолинськ

вул.Винниченка, 3-9

вул.Грушевського, 2



Ратнівський район



1. ЗТП-247 10:00-16:00

с.М.-Річицькі



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова

4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 71

5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна

6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна

7. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128

8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон. м.Рожище вул.Гагаріна, 48-59, 24-38.



Старовижівський район



1.10:00-16:00

смт.Стара Вижівка вул:Зелена, Брідківська









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 26 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:30-17:00Гуртожиток ПТУ №6,вул. Коцька, С.Перовської,вул. пров. Гнідавський,вул. Даньшина 12-24,вул. Гнідавська 56,1. 09:00-17:00Перукарня «Шик», магазин «Аладін», аптека «Жовтневе ЛТД», страхова агенція «Аско» м.Нововолинськвул.Винниченка, 3-9вул.Грушевського, 21. ЗТП-247 10:00-16:00с.М.-Річицькі1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 715. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна7. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-1288. ПЛ-0,4 кВ від КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон. м.Рожище вул.Гагаріна, 48-59, 24-38.1.10:00-16:00смт.Стара Вижівка вул:Зелена, Брідківська

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію