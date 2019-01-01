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Де у Луцьку та на Волині не буде світла 26 квітня

Де у Луцьку та на Волині не буде світла 26 квітня
На Волині 26 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

місто Луцьк

1. 09:30-17:00
Гуртожиток ПТУ №6,
вул. Коцька, С.Перовської,
вул. пров. Гнідавський,
вул. Даньшина 12-24,
вул. Гнідавська 56,

місто Нововолинськ

1. 09:00-17:00
Перукарня «Шик», магазин «Аладін», аптека «Жовтневе ЛТД», страхова агенція «Аско» м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 3-9
вул.Грушевського, 2

Ратнівський район

1. ЗТП-247 10:00-16:00
с.М.-Річицькі

Рожищенський район

1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 71
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
7. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон. м.Рожище вул.Гагаріна, 48-59, 24-38.

Старовижівський район

1.10:00-16:00
смт.Стара Вижівка вул:Зелена, Брідківська




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Теги: відключення, світло
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