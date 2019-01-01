«Інвестор» та «ОТП Банк» презентували нові кредити на житло*





Про це повідомляє видання «



Сума кредиту може становити від 50 000 до 750 000 гривень. Виплачувати ці кошти можна від 12 до 84 місяців.



«Ми як забудовник зацікавлені співпрацювати з усіма банками. В «ОТП Банку» нам запропонували гарні умови кредитування. Ми вже співпрацюємо із «ПриватБанком» та «Кредобанком», але з ними укладені договори про іпотеку, а тут – кредит. Ця пропозиція буде зручною для тих, хто має частину суми, а на другу частину не вистачає», – розповідає маркетолог будівельної компанії Ірина Новосад.



Скориставшись кредитом



До слова, про іпотеку від «ПриватБанку» можна почитати



Які умови кредиту?



У банку розповідають, що формуючи параметри кредиту, ставили за ціль максимально звільнити клієнта від усіляких формальних вимог і труднощів.



Тому програма кредитування має низку переваг:

- жодних авансів;

- не потрібно передавати нерухомість під заставу банку;

- відсутні витрати на оцінку і нотаріальні послуги;

- відсутнє обов’язкове страхування;

- ціна зафіксована у гривнях на весь термін кредиту і не залежить від коливань курсу.



Яка ставка кредиту?



Річна процентна ставка становить 0,01 % річних; щомісячна комісія – 1,5 %.



Комісія за видачу кредиту – відсутня. Жодних додаткових вимог чи критеріїв банк не висуває. Погасити кредит можна достроково.



Як оформити кредит?



Для оформлення кредиту потрібні паспорт, ідентифікаційний номер та довідка про доходи за 6 місяців.



Таким чином, громадянин України, якому виповнилося 27 років і який має офіційне працевлаштуванням із постійними щомісячним доходом на суму від 6500 гривень, може отримати готівковий кредит в «ОТП Банку» за прискореною процедурою: прийняття рішення – до 8 годин, оформлення – за 60 хвилин.



«Кредити розраховані на клієнта із середнім та вище середнього рівнем доходу, який хоче швидко отримати кошти, яких йому не вистачає на купівлю житла або ремонт цього житла, яке він купує, - повідомляє керуюча відділенням «ОТП Банк» в Луцьку Світлана Дворжицька. – Ми вирішили співпрацювати із будівельною компанією «Інвестор», тому що в неї гарна ділова репутація на ринку, активно будуються нові будинки».



Як дізнатись більше про пропозиції «ОТП Банку»?



– Перейти на сайт

– Зателефонувати за телефоном 067 488 89 58.



У яких житлових комплексах можна придбати житло в кредит?







Це буде не просто житловий комплекс, а цілий мікрорайон із чудовим благоустроєм, парковками, магазинами, кафе тощо. Акційна пропозиція місяця: 2-кімнатні квартири площею 68 м².





Зараз триває будівництво третього 5-поверхового будинку, який здадуть в експлуатацію у вересні 2019 року.

Акційна пропозиція місяця: однокімнатні квартири площею 60, 77 м².







У ньому буде 87 таунхаусів, 19 приватних котеджів та багатоквартирні будинки на 140 помешкань.



А крім них тут збудують 19 приватних будинків, дитячі майданчики, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками, дитсадок.

Акційна пропозиція місяця: таунхауси типу «Сімейний» площею 127, 18 м².







Акційна пропозиція місяця: 3-кімнатна квартира площею 80, 4 м².



Як дізнатись більше про пропозиції на житло від «Інвестора»?



– зателефонувати за номером 096 030 20 10

– прийти у відділ продажів за адресами:



вул. Цегельна, 28, м. Луцьк

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк



– знайти інформацію самостійно:



на сайті:

у Facebook:

в Instagram:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Купувати житло від будівельної компанії «Інвестор» стало ще зручніше. Адже віднедавна на квартири та таунхауси компанії можна брати кредит в «ОТП Банку» Про це повідомляє видання « Перший ».Сума кредиту може становити від 50 000 до 750 000 гривень. Виплачувати ці кошти можна від 12 до 84 місяців.«Ми як забудовник зацікавлені співпрацювати з усіма банками. В «ОТП Банку» нам запропонували гарні умови кредитування. Ми вже співпрацюємо із «ПриватБанком» та «Кредобанком», але з ними укладені договори про іпотеку, а тут – кредит. Ця пропозиція буде зручною для тих, хто має частину суми, а на другу частину не вистачає», – розповідає маркетолог будівельної компанії «Інвестор» Скориставшись кредитом «ОТП Банку» , ви ще й зекономите! Адже «Інвестор» за умови сплати усієї суми гарантує фіксовану знижку на житло!До слова, про іпотеку від «ПриватБанку» можна почитати тут , а від «Кредобанку» – ось тут У банку розповідають, що формуючи параметри кредиту, ставили за ціль максимально звільнити клієнта від усіляких формальних вимог і труднощів.Тому програма кредитування має низку переваг:- жодних авансів;- не потрібно передавати нерухомість під заставу банку;- відсутні витрати на оцінку і нотаріальні послуги;- відсутнє обов’язкове страхування;- ціна зафіксована у гривнях на весь термін кредиту і не залежить від коливань курсу.Річна процентна ставка становить 0,01 % річних; щомісячна комісія – 1,5 %.Комісія за видачу кредиту – відсутня. Жодних додаткових вимог чи критеріїв банк не висуває. Погасити кредит можна достроково.Для оформлення кредиту потрібні паспорт, ідентифікаційний номер та довідка про доходи за 6 місяців.Таким чином, громадянин України, якому виповнилося 27 років і який має офіційне працевлаштуванням із постійними щомісячним доходом на суму від 6500 гривень, може отримати готівковий кредит в «ОТП Банку» за прискореною процедурою: прийняття рішення – до 8 годин, оформлення – за 60 хвилин.«Кредити розраховані на клієнта із середнім та вище середнього рівнем доходу, який хоче швидко отримати кошти, яких йому не вистачає на купівлю житла або ремонт цього житла, яке він купує, - повідомляє керуюча відділенням «ОТП Банк» в Луцьку Світлана Дворжицька. – Ми вирішили співпрацювати із будівельною компанією «Інвестор», тому що в неї гарна ділова репутація на ринку, активно будуються нові будинки».– Перейти на сайт сайт банку – Зателефонувати за телефоном 067 488 89 58. «Супернова» . Новобудова розташована у районі вулиць Львівської та Потебні в Луцьку. Тут наразі зводять п’ятий будинок, а всіх буде вісім.Це буде не просто житловий комплекс, а цілий мікрорайон із чудовим благоустроєм, парковками, магазинами, кафе тощо.Акційна пропозиція місяця: 2-кімнатні квартири площею 68 м². «Юпітер» . ЖК розташований у передмісті Луцька.Зараз триває будівництво третього 5-поверхового будинку, який здадуть в експлуатацію у вересні 2019 року.Акційна пропозиція місяця: однокімнатні квартири площею 60, 77 м². «Струмочок» Житловий комплекс розміщений у селі Струмівка Луцького району.У ньому буде 87 таунхаусів, 19 приватних котеджів та багатоквартирні будинки на 140 помешкань.А крім них тут збудують 19 приватних будинків, дитячі майданчики, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками, дитсадок.Акційна пропозиція місяця: таунхауси типу «Сімейний» площею 127, 18 м². «Парковий квартал» . Житловий комплекс будують у Ковелі. Розміщений у зручному районі міста – на вулиці Глібова (район вулиці Володимирської).Акційна пропозиція місяця: 3-кімнатна квартира площею 80, 4 м².– зателефонувати за номером 096 030 20 10– прийти у відділ продажів за адресами:вул. Цегельна, 28, м. Луцьквул. Коперника, 13 в, м. Луцьк– знайти інформацію самостійно:на сайті: www.investor.lutsk.ua у Facebook: facebook.com/investorlutsk/ в Instagram: bud.investor

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію