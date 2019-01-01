«Інвестор» та «ОТП Банк» презентували нові кредити на житло*
Сьогодні, 12:45
Купувати житло від будівельної компанії «Інвестор» стало ще зручніше. Адже віднедавна на квартири та таунхауси компанії можна брати кредит в «ОТП Банку».
Про це повідомляє видання «Перший».
Сума кредиту може становити від 50 000 до 750 000 гривень. Виплачувати ці кошти можна від 12 до 84 місяців.
«Ми як забудовник зацікавлені співпрацювати з усіма банками. В «ОТП Банку» нам запропонували гарні умови кредитування. Ми вже співпрацюємо із «ПриватБанком» та «Кредобанком», але з ними укладені договори про іпотеку, а тут – кредит. Ця пропозиція буде зручною для тих, хто має частину суми, а на другу частину не вистачає», – розповідає маркетолог будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.
Скориставшись кредитом «ОТП Банку», ви ще й зекономите! Адже «Інвестор» за умови сплати усієї суми гарантує фіксовану знижку на житло!
До слова, про іпотеку від «ПриватБанку» можна почитати тут, а від «Кредобанку» – ось тут.
Які умови кредиту?
У банку розповідають, що формуючи параметри кредиту, ставили за ціль максимально звільнити клієнта від усіляких формальних вимог і труднощів.
Тому програма кредитування має низку переваг:
- жодних авансів;
- не потрібно передавати нерухомість під заставу банку;
- відсутні витрати на оцінку і нотаріальні послуги;
- відсутнє обов’язкове страхування;
- ціна зафіксована у гривнях на весь термін кредиту і не залежить від коливань курсу.
Яка ставка кредиту?
Річна процентна ставка становить 0,01 % річних; щомісячна комісія – 1,5 %.
Комісія за видачу кредиту – відсутня. Жодних додаткових вимог чи критеріїв банк не висуває. Погасити кредит можна достроково.
Як оформити кредит?
Для оформлення кредиту потрібні паспорт, ідентифікаційний номер та довідка про доходи за 6 місяців.
Таким чином, громадянин України, якому виповнилося 27 років і який має офіційне працевлаштуванням із постійними щомісячним доходом на суму від 6500 гривень, може отримати готівковий кредит в «ОТП Банку» за прискореною процедурою: прийняття рішення – до 8 годин, оформлення – за 60 хвилин.
«Кредити розраховані на клієнта із середнім та вище середнього рівнем доходу, який хоче швидко отримати кошти, яких йому не вистачає на купівлю житла або ремонт цього житла, яке він купує, - повідомляє керуюча відділенням «ОТП Банк» в Луцьку Світлана Дворжицька. – Ми вирішили співпрацювати із будівельною компанією «Інвестор», тому що в неї гарна ділова репутація на ринку, активно будуються нові будинки».
Як дізнатись більше про пропозиції «ОТП Банку»?
– Перейти на сайт сайт банку.
– Зателефонувати за телефоном 067 488 89 58.
У яких житлових комплексах можна придбати житло в кредит?
«Супернова». Новобудова розташована у районі вулиць Львівської та Потебні в Луцьку. Тут наразі зводять п’ятий будинок, а всіх буде вісім.
Це буде не просто житловий комплекс, а цілий мікрорайон із чудовим благоустроєм, парковками, магазинами, кафе тощо.Акційна пропозиція місяця: 2-кімнатні квартири площею 68 м².
«Юпітер». ЖК розташований у передмісті Луцька.
Зараз триває будівництво третього 5-поверхового будинку, який здадуть в експлуатацію у вересні 2019 року.
Акційна пропозиція місяця: однокімнатні квартири площею 60, 77 м².
«Струмочок» Житловий комплекс розміщений у селі Струмівка Луцького району.
У ньому буде 87 таунхаусів, 19 приватних котеджів та багатоквартирні будинки на 140 помешкань.
А крім них тут збудують 19 приватних будинків, дитячі майданчики, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками, дитсадок.
Акційна пропозиція місяця: таунхауси типу «Сімейний» площею 127, 18 м².
«Парковий квартал». Житловий комплекс будують у Ковелі. Розміщений у зручному районі міста – на вулиці Глібова (район вулиці Володимирської).
Акційна пропозиція місяця: 3-кімнатна квартира площею 80, 4 м².
Як дізнатись більше про пропозиції на житло від «Інвестора»?
– зателефонувати за номером 096 030 20 10
– прийти у відділ продажів за адресами:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
– знайти інформацію самостійно:
на сайті: www.investor.lutsk.ua
у Facebook: facebook.com/investorlutsk/
в Instagram: bud.investor
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Про це повідомляє видання «Перший».
Сума кредиту може становити від 50 000 до 750 000 гривень. Виплачувати ці кошти можна від 12 до 84 місяців.
«Ми як забудовник зацікавлені співпрацювати з усіма банками. В «ОТП Банку» нам запропонували гарні умови кредитування. Ми вже співпрацюємо із «ПриватБанком» та «Кредобанком», але з ними укладені договори про іпотеку, а тут – кредит. Ця пропозиція буде зручною для тих, хто має частину суми, а на другу частину не вистачає», – розповідає маркетолог будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.
Скориставшись кредитом «ОТП Банку», ви ще й зекономите! Адже «Інвестор» за умови сплати усієї суми гарантує фіксовану знижку на житло!
До слова, про іпотеку від «ПриватБанку» можна почитати тут, а від «Кредобанку» – ось тут.
Які умови кредиту?
У банку розповідають, що формуючи параметри кредиту, ставили за ціль максимально звільнити клієнта від усіляких формальних вимог і труднощів.
Тому програма кредитування має низку переваг:
- жодних авансів;
- не потрібно передавати нерухомість під заставу банку;
- відсутні витрати на оцінку і нотаріальні послуги;
- відсутнє обов’язкове страхування;
- ціна зафіксована у гривнях на весь термін кредиту і не залежить від коливань курсу.
Яка ставка кредиту?
Річна процентна ставка становить 0,01 % річних; щомісячна комісія – 1,5 %.
Комісія за видачу кредиту – відсутня. Жодних додаткових вимог чи критеріїв банк не висуває. Погасити кредит можна достроково.
Як оформити кредит?
Для оформлення кредиту потрібні паспорт, ідентифікаційний номер та довідка про доходи за 6 місяців.
Таким чином, громадянин України, якому виповнилося 27 років і який має офіційне працевлаштуванням із постійними щомісячним доходом на суму від 6500 гривень, може отримати готівковий кредит в «ОТП Банку» за прискореною процедурою: прийняття рішення – до 8 годин, оформлення – за 60 хвилин.
«Кредити розраховані на клієнта із середнім та вище середнього рівнем доходу, який хоче швидко отримати кошти, яких йому не вистачає на купівлю житла або ремонт цього житла, яке він купує, - повідомляє керуюча відділенням «ОТП Банк» в Луцьку Світлана Дворжицька. – Ми вирішили співпрацювати із будівельною компанією «Інвестор», тому що в неї гарна ділова репутація на ринку, активно будуються нові будинки».
Як дізнатись більше про пропозиції «ОТП Банку»?
– Перейти на сайт сайт банку.
– Зателефонувати за телефоном 067 488 89 58.
У яких житлових комплексах можна придбати житло в кредит?
«Супернова». Новобудова розташована у районі вулиць Львівської та Потебні в Луцьку. Тут наразі зводять п’ятий будинок, а всіх буде вісім.
Це буде не просто житловий комплекс, а цілий мікрорайон із чудовим благоустроєм, парковками, магазинами, кафе тощо.Акційна пропозиція місяця: 2-кімнатні квартири площею 68 м².
«Юпітер». ЖК розташований у передмісті Луцька.
Зараз триває будівництво третього 5-поверхового будинку, який здадуть в експлуатацію у вересні 2019 року.
Акційна пропозиція місяця: однокімнатні квартири площею 60, 77 м².
«Струмочок» Житловий комплекс розміщений у селі Струмівка Луцького району.
У ньому буде 87 таунхаусів, 19 приватних котеджів та багатоквартирні будинки на 140 помешкань.
А крім них тут збудують 19 приватних будинків, дитячі майданчики, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками, дитсадок.
Акційна пропозиція місяця: таунхауси типу «Сімейний» площею 127, 18 м².
«Парковий квартал». Житловий комплекс будують у Ковелі. Розміщений у зручному районі міста – на вулиці Глібова (район вулиці Володимирської).
Акційна пропозиція місяця: 3-кімнатна квартира площею 80, 4 м².
Як дізнатись більше про пропозиції на житло від «Інвестора»?
– зателефонувати за номером 096 030 20 10
– прийти у відділ продажів за адресами:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
– знайти інформацію самостійно:
на сайті: www.investor.lutsk.ua
у Facebook: facebook.com/investorlutsk/
в Instagram: bud.investor
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