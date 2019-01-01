ТОП-10 найдорожчих авто працівників суду на Волині





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Оксана Гринь, дружина судді Луцького міскрайонного суду Олександра Гриня, наприкінці 2018 році придбала «VOLKSWAGEN TOUAREG» 2018 року випуску, вартістю 1,90283 та «Ssang Yong Korando» 2014 року вартістю 427,656 тисячі гривень.

«VOLKSWAGEN TOUAREG»

Також У 2014 році дружина придбала авто «Toyota camry», вартістю – 404,5 тисячі гривень.



На посаді судді Олександр Гринь у 2018 році заробив 275,268 тисячі гривень. Дружина отримала 1,0279 мільйона гривень зарплати у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ АГРОПРОДУКТ» та 420 тисячі гривень від відчуження рухомого майна для Сергія Ковтуна. 900 тисяч гривень Оксана Гринь взяла у позику на покупку авто у Лілії Гринь.



Секретар судових засідань відділу забезпечення з розгляду кримінальних справ Юлія Леміщак декларує «Mercedes Mercedes» 2008 року випуску вартістю 778,32 тисячі гривень, який з 2008 року належить її чоловіку Дмитру Леміщаку, сину начальника Держказначейства на Волині Михайла-Мирослава Леміщака.

«Mercedes Mercedes»

Також чоловік з 2005 року користується і «Mazda 06» 2005 року випуску вартістю 145,591 тисячі гривень, власник якого Михайло-Мирослав Леміщак.



У 2018 році Юлія Леміщак отримала 1,1 тисячі гривень зарплати в Апеляційному суді Волинської області, 275 гривень процентів від «Приватбанку», 13,76 тисячі гривень соцдопомоги від управління соціального захисту населення Луцької районної адміністрації Волинської області та 4,4 тисячі гривень зарплати у Волинському апеляційному суді.



Чоловік отримав 32,874 тисячі гривень стипендії у Національній школі суддів України, 12,148 тисячі гривень процентів від «Приватбанку», 27,566 тисячі гривень процентів від ПАТ АБ «Південний», 28,189 тисячі гривень процентів та 15 гривень бонусних виплат від АТ «Альфа-банк», 12,75 тисячі гривень процентів від ПАТ АБ «Укргазбанк», 14,701 тисячі гривень процентів від АТ «Перший український міжнародний банк», 8,881 тисячі гривень процентів від АТ «Укрсоцбанк», 27,594 тисячі гривень процентів від АТ «Український будівельно-інвестиційний банк», 26,081 тисячі гривень від «Ощадбанку», 20,391 тисячі гривень процентів від ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» 102,56 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 828 гривень надміру витрачених коштів на відрядження від Ради адвокатів Волинської області та 156,341 тисячі гривень коштів на кредитній картці від «Приватбанку».



Алла Гайдук – власниця «KIA SPORTAGE» 2016 року випуску вартістю 671,58 тисячі гривень, яку придбала у 2016 році.

«KIA SPORTAGE»

У 2018 суддя отримала 255,601 тисячі гривень зарплати та 1,56 тисячі гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від Юрія Кутикіна.



Секретар судового засідання служби секретарів судового засідання (на правах відділу) управління забезпечення роботи першої судової палати Вищого господарського суду України Надія Кірієнко, яка проживає у Луцьку декларує новеньку «MITSUBISHI OUTLANDER» 2018 року випуску вартістю 623 тисячі гривень, яку придбав торік її чоловік Ростислав Кірієнко.

«MITSUBISHI OUTLANDER»



У 2018 році секретар отримала 10,32 тисячі гривень допомоги за доглядом за 2-ю дитиною до досягнення нею 3-річного віку працюючим жінкам від департаменту соцполітики, 7,5 тисячі гривень зарплати. Чоловік отримав 36,079 тисячі гривень зарплати та 282 гривень у якості подарунка.



Ольга Турак задекларувала «BMW X5» 2013 року випуску вартістю 628,465 тисячі гривень, яке з 2017 року належить її чоловіку Олегу Тураку, сину депутата Волиньради Андрія Турака.

«BMW X5»

Також у Олега Турака з 2014 року є «FORD TRANSIT CONNECT» 2007 року випуску вартістю 20 тисяч гривень, а у Ольги Турак – з 2011 року авто «BMW X5» 2005 року випуску.



У 2018 році суддя отримала 243,352 тисячі гривень зарплати та 4,558 тисячі гривень доходу від викладацької діяльності в Національній школі суддів України.



Чоловік отримав 124,596 тисячі гривень зарплати та 1,2267 мільйона гривень дивідендів від приватно-орендному сільськогосподарському підприємстві ім. Шевченка («Угринів-молоко»), 33 % якого належить йому, 20,496 тисячі гривень доходу від надання майна в оренду для ПРАТ «СКФ Україна», 998,03 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю та 700 тисяч гривень від продажу транспортного засобу для Оксани Пирковської.



Суддя Олександр Назарук декларує «Фольксваген Гольф» 2015 року випуску вартістю 480 тисяч гривень, яким користується з 2017 року. Власником є Надія Назарук.

«Фольксваген Гольф»

У 2018 році суддя отримав 267,913 тисячі гривень зарплати та 9 гривень процентів від «Приватбанку». Дружина Ірина Нзарук отримала 203 гривні процентів від «Приватбанку» та 10,32 тисячі гривень щомісячної одноразової допомоги при народженні дитини від управління соцзахисту населення Луцької районної держадміністрації.



Суддя Господарського суду Волинської області декларує авто «в кредит» за понад 450 тисяч гривень.

Суддя Валентина Дем'як їздить з 2016 року на «KIA CEE'D» 2016 року випуску вартістю 456,346 тисячі гривень. Власник авто – ПАТ «Креді Агріколь Банк».

«KIA CEE”D»

У 2018 році суддя отримала 375,309 тисячі гривень зарплати та 2,831 тисячі гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від Національної школи суддів України , Львівського регіонального відділення.



Ольга Тарасюк вказала у своїй декларації вантажне авто «DAF XF105» 2008 року випуску, вартістю 440 тисяч гривень, яке належить з 2017 року її чоловіку Олександру. Окрім цього авто у її чоловіка є ще ряд транспортних засобів.

«DAF XF105».

У 2018 році Ольга Тарасюк отримала 488,546 тисячі гривень зарплати, 6 гривень процентів, 363 гривень бонусів та 5,935 тисячі гривень з коштів кредитної картки від «Приватбанку», а також 1,147 тисячі гривень бонусів від ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» Магазин «COMFY».



Чоловік Олександр Тарасюк отримав 68,654 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 17,424 тисячі гривень пенсії, 4,304 тисячі гривень процентів від «Приватбанку», 20,738 тисячі гривень коштів кредитної картки, використані як спосіб розрахунку та 245 гривень бонусів від «Приватбанку» та 209,004 тисячі гривень зарплати у «Солідарності» на Волині.



Голова Господарського суду Волинської області

Микола Шум володіє із 2013 року «Toyota Highlander» 2013 року випуску вартістю 427,875 тисячі гривень. Також він користується з 2010 року «MITSUBISHI ASX 1.8AT» 2010 року випуску вартістю 200 тисяч гривень, яка належить Олександрі Борисенко.

«Toyota Highlander»

У 2018 році суддя отримав 412,01 тисячі гривень зарплати, 235,386 тисячі гривень коштів з кредитної картки «Приватбанк», 622 гривні страхових виплат від ПРАТ «СК» «ВУСО» та 534 гривні бонусів від «Приватбанку».



Дружина Ірина Шум отримала 84,745 тисячі гривень доходу від зайняття незалежною професійною діяльністю



Суддя Господарського суду Волинської області декларує авто чоловіка за 420 тисяч гривень.

Оксана Слободян задекларувала авто «KIA SORENTO» 2012 року випуску вартістю 420 тисяч гривень, придбане у 2018 році. Автівка належить її чоловіку Петру Слободяну. Окрім того, судді з 2017 року належить авто «HYUNDAI SONATA» 2010 року випуску вартістю 149 тисяч гривень.

«KIA SORENTO»

У 2018 році суддя отримала 325,477 тисячі гривень зарплати, 32,677 тисячі гривень пенсії, 6,919 тисячі гривень процентів та 50 гривень бонусів від «Приватбанку», 125 тисячі гривень від продажу транспортного засобу для Анатолія Переходька та 498 гривень процентів від «Укргазбанку».



Чоловік отримав 301,961 тисячі гривень довічного грошового утримання, 1,663 тисячі гривень процентів та 44 гривні бонусів від «Приватбанку» та 11,152 тисячі гривень процентів від «Укргазбанку».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найдорожчі автівки працівників суду стартують від понад 400 тисяч гривень і до майже двох мільйонів гривень.Про це пише видання « Волинь online »., дружина судді Луцького міскрайонного суду, наприкінці 2018 році придбала «VOLKSWAGEN TOUAREG» 2018 року випуску, вартістю 1,90283 та «Ssang Yong Korando» 2014 року вартістю 427,656 тисячі гривень.Також У 2014 році дружина придбала авто «Toyota camry», вартістю – 404,5 тисячі гривень.На посаді суддіу 2018 році заробив 275,268 тисячі гривень. Дружина отримала 1,0279 мільйона гривень зарплати у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ АГРОПРОДУКТ» та 420 тисячі гривень від відчуження рухомого майна для. 900 тисяч гривеньвзяла у позику на покупку авто уСекретар судових засідань відділу забезпечення з розгляду кримінальних справдекларує «Mercedes Mercedes» 2008 року випуску вартістю 778,32 тисячі гривень, який з 2008 року належить її чоловіку, сину начальника Держказначейства на ВолиніТакож чоловік з 2005 року користується і «Mazda 06» 2005 року випуску вартістю 145,591 тисячі гривень, власник якого Михайло-Мирослав Леміщак.У 2018 роціотримала 1,1 тисячі гривень зарплати в Апеляційному суді Волинської області, 275 гривень процентів від «Приватбанку», 13,76 тисячі гривень соцдопомоги від управління соціального захисту населення Луцької районної адміністрації Волинської області та 4,4 тисячі гривень зарплати у Волинському апеляційному суді.Чоловік отримав 32,874 тисячі гривень стипендії у Національній школі суддів України, 12,148 тисячі гривень процентів від «Приватбанку», 27,566 тисячі гривень процентів від ПАТ АБ «Південний», 28,189 тисячі гривень процентів та 15 гривень бонусних виплат від АТ «Альфа-банк», 12,75 тисячі гривень процентів від ПАТ АБ «Укргазбанк», 14,701 тисячі гривень процентів від АТ «Перший український міжнародний банк», 8,881 тисячі гривень процентів від АТ «Укрсоцбанк», 27,594 тисячі гривень процентів від АТ «Український будівельно-інвестиційний банк», 26,081 тисячі гривень від «Ощадбанку», 20,391 тисячі гривень процентів від ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» 102,56 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 828 гривень надміру витрачених коштів на відрядження від Ради адвокатів Волинської області та 156,341 тисячі гривень коштів на кредитній картці від «Приватбанку».– власниця «KIA SPORTAGE» 2016 року випуску вартістю 671,58 тисячі гривень, яку придбала у 2016 році.У 2018 суддя отримала 255,601 тисячі гривень зарплати та 1,56 тисячі гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами відСекретар судового засідання служби секретарів судового засідання (на правах відділу) управління забезпечення роботи першої судової палати Вищого господарського суду України, яка проживає у Луцьку декларує новеньку «MITSUBISHI OUTLANDER» 2018 року випуску вартістю 623 тисячі гривень, яку придбав торік її чоловікУ 2018 році секретар отримала 10,32 тисячі гривень допомоги за доглядом за 2-ю дитиною до досягнення нею 3-річного віку працюючим жінкам від департаменту соцполітики, 7,5 тисячі гривень зарплати. Чоловік отримав 36,079 тисячі гривень зарплати та 282 гривень у якості подарунка.задекларувала «BMW X5» 2013 року випуску вартістю 628,465 тисячі гривень, яке з 2017 року належить її чоловіку Олегу Тураку, сину депутата ВолиньрадиТакож уз 2014 року є «FORD TRANSIT CONNECT» 2007 року випуску вартістю 20 тисяч гривень, а у Ольги Турак – з 2011 року авто «BMW X5» 2005 року випуску.У 2018 році суддя отримала 243,352 тисячі гривень зарплати та 4,558 тисячі гривень доходу від викладацької діяльності в Національній школі суддів України.Чоловік отримав 124,596 тисячі гривень зарплати та 1,2267 мільйона гривень дивідендів від приватно-орендному сільськогосподарському підприємстві ім. Шевченка («Угринів-молоко»), 33 % якого належить йому, 20,496 тисячі гривень доходу від надання майна в оренду для ПРАТ «СКФ Україна», 998,03 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю та 700 тисяч гривень від продажу транспортного засобу дляСуддядекларує «Фольксваген Гольф» 2015 року випуску вартістю 480 тисяч гривень, яким користується з 2017 року. Власником є Надія Назарук.У 2018 році суддя отримав 267,913 тисячі гривень зарплати та 9 гривень процентів від «Приватбанку». Дружинаотримала 203 гривні процентів від «Приватбанку» та 10,32 тисячі гривень щомісячної одноразової допомоги при народженні дитини від управління соцзахисту населення Луцької районної держадміністрації.Суддя Господарського суду Волинської області декларує авто «в кредит» за понад 450 тисяч гривень.Суддяїздить з 2016 року на «KIA CEE'D» 2016 року випуску вартістю 456,346 тисячі гривень. Власник авто – ПАТ «Креді Агріколь Банк».У 2018 році суддя отримала 375,309 тисячі гривень зарплати та 2,831 тисячі гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від Національної школи суддів України , Львівського регіонального відділення.вказала у своїй декларації вантажне авто «DAF XF105» 2008 року випуску, вартістю 440 тисяч гривень, яке належить з 2017 року її чоловіку Олександру. Окрім цього авто у її чоловіка є ще ряд транспортних засобів.У 2018 роціотримала 488,546 тисячі гривень зарплати, 6 гривень процентів, 363 гривень бонусів та 5,935 тисячі гривень з коштів кредитної картки від «Приватбанку», а також 1,147 тисячі гривень бонусів від ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» Магазин «COMFY».Чоловікотримав 68,654 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 17,424 тисячі гривень пенсії, 4,304 тисячі гривень процентів від «Приватбанку», 20,738 тисячі гривень коштів кредитної картки, використані як спосіб розрахунку та 245 гривень бонусів від «Приватбанку» та 209,004 тисячі гривень зарплати у «Солідарності» на Волині.Голова Господарського суду Волинської областіволодіє із 2013 року «Toyota Highlander» 2013 року випуску вартістю 427,875 тисячі гривень. Також він користується з 2010 року «MITSUBISHI ASX 1.8AT» 2010 року випуску вартістю 200 тисяч гривень, яка належитьУ 2018 році суддя отримав 412,01 тисячі гривень зарплати, 235,386 тисячі гривень коштів з кредитної картки «Приватбанк», 622 гривні страхових виплат від ПРАТ «СК» «ВУСО» та 534 гривні бонусів від «Приватбанку».Дружинаотримала 84,745 тисячі гривень доходу від зайняття незалежною професійною діяльністюСуддя Господарського суду Волинської області декларує авто чоловіка за 420 тисяч гривень.задекларувала авто «KIA SORENTO» 2012 року випуску вартістю 420 тисяч гривень, придбане у 2018 році. Автівка належить її чоловіку. Окрім того, судді з 2017 року належить авто «HYUNDAI SONATA» 2010 року випуску вартістю 149 тисяч гривень.У 2018 році суддя отримала 325,477 тисячі гривень зарплати, 32,677 тисячі гривень пенсії, 6,919 тисячі гривень процентів та 50 гривень бонусів від «Приватбанку», 125 тисячі гривень від продажу транспортного засобу длята 498 гривень процентів від «Укргазбанку».Чоловік отримав 301,961 тисячі гривень довічного грошового утримання, 1,663 тисячі гривень процентів та 44 гривні бонусів від «Приватбанку» та 11,152 тисячі гривень процентів від «Укргазбанку».

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