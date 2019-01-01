На Волині цьогоріч з горе-батьків «вибили» 21 000 000 гривень
Сьогодні, 15:24
З початку 2019 року державні виконавці Волині стягнули більше 21 мільйона гривень із батьків-аліментників.
Про це повідомив очільник управління юстиції Антон Кустик на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, на Волині цього року злісних неплатників аліментів на Волині стало на 20 відсотків менше.
"Хочемо відзначити, що працівники відділів ДВС гарно спрацювали у цьому році, тож маємо позитивну динаміку у сплаті аліментів.
Працюємо задля захисту прав маленьких громадян!" - зауважив посадовець.
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Про це повідомив очільник управління юстиції Антон Кустик на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, на Волині цього року злісних неплатників аліментів на Волині стало на 20 відсотків менше.
"Хочемо відзначити, що працівники відділів ДВС гарно спрацювали у цьому році, тож маємо позитивну динаміку у сплаті аліментів.
Працюємо задля захисту прав маленьких громадян!" - зауважив посадовець.
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