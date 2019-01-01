На Волині цьогоріч з горе-батьків «вибили» 21 000 000 гривень





Про це повідомив очільник управління юстиції Антон Кустик на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, на Волині цього року



"Хочемо відзначити, що працівники відділів ДВС гарно спрацювали у цьому році, тож маємо позитивну динаміку у сплаті аліментів.

Працюємо задля захисту прав маленьких громадян!" - зауважив посадовець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку 2019 року державні виконавці Волині стягнули більше 21 мільйона гривень із батьків-аліментників.Про це повідомив очільник управління юстиціїна своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, на Волині цього року злісних неплатників аліментів на Волині стало на 20 відсотків менше."Хочемо відзначити, що працівники відділів ДВС гарно спрацювали у цьому році, тож маємо позитивну динаміку у сплаті аліментів.Працюємо задля захисту прав маленьких громадян!" - зауважив посадовець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію