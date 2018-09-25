Вбивство «демоном» тату-майстрині: деталі моторошної історії





Про це пише тижневик



Уже кілька днів уся Україна обговорює жахливе вбивство тату-майстрині, що трапилося в ніч із 15 на 16 квітня у Тернополі. Підозрюваний у вбивстві – 26-річний чоловік, якого розшукали по «гарячих» слідах. Слідчі з'ясовують, чому чоловік пішов на такий жахливий крок – зарізав 27-річну дівчину Тетяну Подвашецьку.

Фото померлої

Тіло понівеченої жінки виявили подруга її мами та чоловік, який робив ремонт у квартирі, де мешкала загибла.

Спочатку викликали «швидку», потім - поліцію. Під час розслідування правоохоронці з'ясували, що до вбивства міг бути причетний хтось зі знайомих жертви.



Вбита була тату-майстринею, тому слідчі передусім почали встановлювати особи всіх клієнтів, які упродовж останніх місяців зверталися до потерпілої. У поле зору потрапив один із них. Ним виявився чоловік, який був добрим знайомим загиблої та її колишнього чоловіка – Андрій Горбатюк. Усі троє навіть були в ефірі програми «Говорить Україна» у 2014 році, в якій розповідалося про те, що хлопець вирішив кардинально змінити імідж, після чого його стала боятися навіть рідна матір. Молодий чоловік зробив собі татуаж очей – залив чорною фарбою очні яблука, зробив собі ікла, розрізав язик і став схожим на демона. Епатажного хлопця оголосили в розшук, згодом містом почали ширитися чутки, що після скоєного він повернувся додому, переодягнувся, взяв кілька сотень доларів, зізнався про все матері та зник у невідомому напрямку.



Колишній чоловік загиблої в суді хотів розібратися з «демоном»-убивцею



За словами хлопця, у місті Лева він хотів вчинити самогубство. Андрію Горбатюку оголосили підозру 17 квітня, а 18-го у Тернопільському міськрайонному суді йому обирали міру запобіжного заходу у вигляді тримання за ґратами на 60 діб без права внесення грошової застави.



Руслан Подвашецький, колишній чоловік загиблої, не стримував емоцій, коли побачив Андрія Горбатюка. Він намагався прорватися до клітки. Його перехопили конвоїри та вивели в наручниках із суду. Наразі слідчі вже опитали свідків та зібрали інші докази, проте ще не проведено слідчого експерименту.



На шиї залишилися сліди від іклів



Коли підозрюваний прийшов до жінки, аби завершити татуювання, та почала докоряти йому, аби він закінчував вести такий спосіб життя. Підозрюваного це обурило, суперечка переросла у сварку, і чоловік почав наносити дівчині удари ножем. Уже згодом, коли правоохоронці почали з'ясовувати обставини справи. Судово-медичний експерт зафіксував на тілі потерпілої більше п'ятдесяти колото-ріжучих ран. Мінімум 11 із них підозрюваний наніс у шию, також говорять про те, що на шиї залишилися характерні сліди від іклів. Тетяна померла у результаті масивної крововтрати.



Варто зазначити, що у судовій залі після обрання міри запобіжного заходу підозрюваний погодився поспілкуватися із представниками ЗМІ. Видно було, що хлопець розгублений. На запитання, чи приймає наркотики, не відповів.



«На мене напала панічна атака. Це дуже довга історія, мені доведеться розповідати про це півгодини. На фоні того, що мене часто закривали в реабілітаційних центрах, у мене «здвиги» по цьому поводу. Ми почали про це говорити. Вона чи то різко підійшла, чи що… Я вже нічого не пам’ятаю, тільки те, як стояв над її тілом. Шкодую і це дуже слабо сказано. Я взагалі прийшов, щоби зустрітися з Русланом, аби зробити собі модифікації», – розповів на суді підозрюваний Андрій Горбатюк.



Всі, хто знав Тетяну, погоджуються, що вона була дуже світлою, доброю та трохи наївною, як дитина.



Поховання відбулося 22 квітня. Дівчина була єдиною дитиною у сім'ї. Друзі кажуть, що батькові про трагедію повідомили.



Що спровокувало раптове збудження, мають визначити психіатри



Якщо провину Андрія Горбатюка буде доведено, чоловік може сісти за грати на термін від 10 до 15 років або довічно. У той же час юрист зазначив, що підозрюваного можуть визнати частково неосудним, якщо медики дійдуть висновку, що в момент вбивства він не усвідомлював своїх дій.

Фото злочинця

Читати також:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Тернопільщини розшукала «демона», який вбив тату-майстриню. Також їм вдалося з'ясували деталі вбивства, про які дізнавалися журналісти.Про це пише тижневик «Номер один» Уже кілька днів уся Україна обговорює жахливе вбивство тату-майстрині, що трапилося в ніч із 15 на 16 квітня у Тернополі. Підозрюваний у вбивстві – 26-річний чоловік, якого розшукали по «гарячих» слідах. Слідчі з'ясовують, чому чоловік пішов на такий жахливий крок – зарізав 27-річну дівчинуТіло понівеченої жінки виявили подруга її мами та чоловік, який робив ремонт у квартирі, де мешкала загибла.Спочатку викликали «швидку», потім - поліцію. Під час розслідування правоохоронці з'ясували, що до вбивства міг бути причетний хтось зі знайомих жертви.Вбита була тату-майстринею, тому слідчі передусім почали встановлювати особи всіх клієнтів, які упродовж останніх місяців зверталися до потерпілої. У поле зору потрапив один із них. Ним виявився чоловік, який був добрим знайомим загиблої та її колишнього чоловіка –. Усі троє навіть були в ефірі програми «Говорить Україна» у 2014 році, в якій розповідалося про те, що хлопець вирішив кардинально змінити імідж, після чого його стала боятися навіть рідна матір. Молодий чоловік зробив собі татуаж очей – залив чорною фарбою очні яблука, зробив собі ікла, розрізав язик і став схожим на демона. Епатажного хлопця оголосили в розшук, згодом містом почали ширитися чутки, що після скоєного він повернувся додому, переодягнувся, взяв кілька сотень доларів, зізнався про все матері та зник у невідомому напрямку.За словами хлопця, у місті Лева він хотів вчинити самогубство.оголосили підозру 17 квітня, а 18-го у Тернопільському міськрайонному суді йому обирали міру запобіжного заходу у вигляді тримання за ґратами на 60 діб без права внесення грошової застави., колишній чоловік загиблої, не стримував емоцій, коли побачив Андрія Горбатюка. Він намагався прорватися до клітки. Його перехопили конвоїри та вивели в наручниках із суду. Наразі слідчі вже опитали свідків та зібрали інші докази, проте ще не проведено слідчого експерименту.Коли підозрюваний прийшов до жінки, аби завершити татуювання, та почала докоряти йому, аби він закінчував вести такий спосіб життя. Підозрюваного це обурило, суперечка переросла у сварку, і чоловік почав наносити дівчині удари ножем. Уже згодом, коли правоохоронці почали з'ясовувати обставини справи. Судово-медичний експерт зафіксував на тілі потерпілої більше п'ятдесяти колото-ріжучих ран. Мінімум 11 із них підозрюваний наніс у шию, також говорять про те, що на шиї залишилися характерні сліди від іклів. Тетяна померла у результаті масивної крововтрати.Варто зазначити, що у судовій залі після обрання міри запобіжного заходу підозрюваний погодився поспілкуватися із представниками ЗМІ. Видно було, що хлопець розгублений. На запитання, чи приймає наркотики, не відповів.«На мене напала панічна атака. Це дуже довга історія, мені доведеться розповідати про це півгодини. На фоні того, що мене часто закривали в реабілітаційних центрах, у мене «здвиги» по цьому поводу. Ми почали про це говорити. Вона чи то різко підійшла, чи що… Я вже нічого не пам’ятаю, тільки те, як стояв над її тілом. Шкодую і це дуже слабо сказано. Я взагалі прийшов, щоби зустрітися з Русланом, аби зробити собі модифікації», – розповів на суді підозрюванийВсі, хто знав Тетяну, погоджуються, що вона була дуже світлою, доброю та трохи наївною, як дитина.Поховання відбулося 22 квітня. Дівчина була єдиною дитиною у сім'ї. Друзі кажуть, що батькові про трагедію повідомили.Якщо провину Андрія Горбатюка буде доведено, чоловік може сісти за грати на термін від 10 до 15 років або довічно. У той же час юрист зазначив, що підозрюваного можуть визнати частково неосудним, якщо медики дійдуть висновку, що в момент вбивства він не усвідомлював своїх дій.Читати також: Поліція шукає 25-річного «демона», який зарізав жінку

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію