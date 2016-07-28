«Зеленський ще не готовий до президентства», – луцький політолог

Володимир Зеленський полетів Михайло Наход вважає такі дії майбутнього президента недоречними, особливо зважаючи на останні дії Володимира Путіна щодо України. Нагадаємо, що Путін видав



Про свою позицію щодо цієї ситуації Михайло Наход розповів під час ефіру на телеканалі



“Я також обурений цією бездіяльністю новообраного президента, тому що ситуація вимагає негайного реагування і коли Росія робить певні випробування для нового президента – він повинен займати чітку позицію. Не було реакції стосовно указу президента Путіна. А те, що він полетів на відпочинок говорить про те, що він: перше – що він ще не готовий до президентства, друге – що його команда працює неефективно”, – заявив політолог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переможець президентських виборівполетів на відпочинок за кордон . Однак політолог та член громадського руху “Свідомі”вважає такі дії майбутнього президента недоречними, особливо зважаючи на останні діїщодо України. Нагадаємо, що Путін видав указ про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО Про свою позицію щодо цієї ситуації Михайло Наход розповів під час ефіру на телеканалі “Прямий” “Я також обурений цією бездіяльністю новообраного президента, тому що ситуація вимагає негайного реагування і коли Росія робить певні випробування для нового президента – він повинен займати чітку позицію. Не було реакції стосовно указу президента Путіна. А те, що він полетів на відпочинок говорить про те, що він: перше – що він ще не готовий до президентства, друге – що його команда працює неефективно”, – заявив політолог.

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