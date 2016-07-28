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«Зеленський ще не готовий до президентства», – луцький політолог

«Зеленський ще не готовий до президентства», – луцький політолог
Переможець президентських виборів Володимир Зеленський полетів на відпочинок за кордон. Однак політолог та член громадського руху “Свідомі” Михайло Наход вважає такі дії майбутнього президента недоречними, особливо зважаючи на останні дії Володимира Путіна щодо України. Нагадаємо, що Путін видав указ про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

Про свою позицію щодо цієї ситуації Михайло Наход розповів під час ефіру на телеканалі “Прямий”.

“Я також обурений цією бездіяльністю новообраного президента, тому що ситуація вимагає негайного реагування і коли Росія робить певні випробування для нового президента – він повинен займати чітку позицію. Не було реакції стосовно указу президента Путіна. А те, що він полетів на відпочинок говорить про те, що він: перше – що він ще не готовий до президентства, друге – що його команда працює неефективно”, – заявив політолог.

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Теги: Володимир Зеленський, Михайло Наход, Путін, указ, відпочинок
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Коментарі 2
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Це називається пукнути у воду. Зеленський ще не є президентом офіційно, для чого таке молоти?
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провінціний мольфар плете байочки...
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