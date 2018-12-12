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У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО

У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У суботу, 27-го квітня, володимирчани освятили великодні кошики у храмах міста.

Багато прихожан завітало у цей день у храм Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, - пише "БУГ".

На службу прийшло багато людей. Усі вони вишикувались у дворі храму.

А після освячення великодніх кошиків люди фотографувались біля святкових інсталяцій.

У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО

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Теги: великодній кошик, Володимир-Волинський, церква, освячення
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