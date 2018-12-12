У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО





Багато прихожан завітало у цей день у храм Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, - пише



На службу прийшло багато людей. Усі вони вишикувались у дворі храму.



А після освячення великодніх кошиків люди фотографувались біля святкових інсталяцій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 27-го квітня, володимирчани освятили великодні кошики у храмах міста.Багато прихожан завітало у цей день у храм Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, - пише "БУГ" На службу прийшло багато людей. Усі вони вишикувались у дворі храму.А після освячення великодніх кошиків люди фотографувались біля святкових інсталяцій.

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