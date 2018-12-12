У місті на Волині освятили перші великодні кошики. ФОТО
Сьогодні, 21:20
У суботу, 27-го квітня, володимирчани освятили великодні кошики у храмах міста.
Багато прихожан завітало у цей день у храм Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, - пише "БУГ".
На службу прийшло багато людей. Усі вони вишикувались у дворі храму.
А після освячення великодніх кошиків люди фотографувались біля святкових інсталяцій.
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Багато прихожан завітало у цей день у храм Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, - пише "БУГ".
На службу прийшло багато людей. Усі вони вишикувались у дворі храму.
А після освячення великодніх кошиків люди фотографувались біля святкових інсталяцій.
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