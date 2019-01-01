Зайцева у своїй апеляції просить призначити їй умовний термін

Олена Зайцева хоче оскаржити вирок в апеляції, оскільки їй не зрозуміло, за які саме дії отримала 10 років.



Про це пише Тетяни Доцян.



"Що там Зайцева? Дізналася, що хоче оскаржити в апеляції. Ділюся:



1) Зайцевій не зрозуміло ступінь її вини, і за які саме дії отримала 10 років.



2) Зайцевій не зрозуміло, на який сигнал світлофору вона виїхала на перехрестя - жовтий чи червоний.



3) Зайцева впевнена, що закінчувала проїзд перехрестя, як того вимагають правила дорожнього руху, а саме - не вдаючись до екстреного гальмування, рухалася далі для збереження безпеки дорожнього руху.



4) Зайцева впевнена, якби не Дронов - вона б проскочила.



5) Після удару автомобілів у випадку її Lexus, що вилетів на тротуар і вбив 6 людей, ще 6 травмував - діяла непереборна сила.



6) Винна лише у перевищенні швидкості.



7) Зайцевій не зрозуміло, чи то вона зіткнулася з Дроновим, чи то він сам в неї врізався, і завадив завершити безпечний маневр. Хоча впевнена, що все ж таки то був з її боку безпечний маневр на перехресті.



8) Ступінь вини своєї і Дронова Зайцева оцінює як 70 - Дронов і 30 - вона.



9) Просить скасувати вирок. Новий вирок: призначити до 5 років позбавлення волі і звільнити від покарання на випробування. Тобто - відпустити "умовно".



10) Цивільні позови поділити також 70:30.



Ну і цікаве:



1) Дронов "наздоганяв" Зайцеву.



2) Зайцевій також не зрозуміло, на який сигнал світлофору виїхав Дронов.



3) Зайцева вважає, що Дронову також було безпідставно призначене найсуворіше покарання", - зазначає журналістка.



За її словами, саме Зайцева продовжує читати матеріали справи, чим може порушувати право Дронова на оскарження, адже учасників двоє, і "доки вона читає, він чекає".



"Закон дійсно не обмежує терміни "читання". Але за поданням прокурора або слідчого суд може встановити терміни. Це говорить рішення Конституційного суду. Але тут ключове - за поданням прокурора або слідчого", - уточнила журналістка.



Про те, що оскаржуватиме Дронов, Доцян пообіцяла повідомити в наступному пості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Засуджена за смертельне ДТПхоче оскаржити вирок в апеляції, оскільки їй не зрозуміло, за які саме дії отримала 10 років.Про це пише Укрінформ з посиланням на допис у Facebook журналістки"Що там Зайцева? Дізналася, що хоче оскаржити в апеляції. Ділюся:1) Зайцевій не зрозуміло ступінь її вини, і за які саме дії отримала 10 років.2) Зайцевій не зрозуміло, на який сигнал світлофору вона виїхала на перехрестя - жовтий чи червоний.3) Зайцева впевнена, що закінчувала проїзд перехрестя, як того вимагають правила дорожнього руху, а саме - не вдаючись до екстреного гальмування, рухалася далі для збереження безпеки дорожнього руху.4) Зайцева впевнена, якби не Дронов - вона б проскочила.5) Після удару автомобілів у випадку її Lexus, що вилетів на тротуар і вбив 6 людей, ще 6 травмував - діяла непереборна сила.6) Винна лише у перевищенні швидкості.7) Зайцевій не зрозуміло, чи то вона зіткнулася з Дроновим, чи то він сам в неї врізався, і завадив завершити безпечний маневр. Хоча впевнена, що все ж таки то був з її боку безпечний маневр на перехресті.8) Ступінь вини своєї і Дронова Зайцева оцінює як 70 - Дронов і 30 - вона.9) Просить скасувати вирок. Новий вирок: призначити до 5 років позбавлення волі і звільнити від покарання на випробування. Тобто - відпустити "умовно".10) Цивільні позови поділити також 70:30.Ну і цікаве:1) Дронов "наздоганяв" Зайцеву.2) Зайцевій також не зрозуміло, на який сигнал світлофору виїхав Дронов.3) Зайцева вважає, що Дронову також було безпідставно призначене найсуворіше покарання", - зазначає журналістка.За її словами, саме Зайцева продовжує читати матеріали справи, чим може порушувати право Дронова на оскарження, адже учасників двоє, і "доки вона читає, він чекає"."Закон дійсно не обмежує терміни "читання". Але за поданням прокурора або слідчого суд може встановити терміни. Це говорить рішення Конституційного суду. Але тут ключове - за поданням прокурора або слідчого", - уточнила журналістка.Про те, що оскаржуватиме Дронов, Доцян пообіцяла повідомити в наступному пості.

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