Зайцева у своїй апеляції просить призначити їй умовний термін
Сьогодні, 07:08
Засуджена за смертельне ДТП Олена Зайцева хоче оскаржити вирок в апеляції, оскільки їй не зрозуміло, за які саме дії отримала 10 років.
Про це пише Укрінформ з посиланням на допис у Facebook журналістки Тетяни Доцян.
"Що там Зайцева? Дізналася, що хоче оскаржити в апеляції. Ділюся:
1) Зайцевій не зрозуміло ступінь її вини, і за які саме дії отримала 10 років.
2) Зайцевій не зрозуміло, на який сигнал світлофору вона виїхала на перехрестя - жовтий чи червоний.
3) Зайцева впевнена, що закінчувала проїзд перехрестя, як того вимагають правила дорожнього руху, а саме - не вдаючись до екстреного гальмування, рухалася далі для збереження безпеки дорожнього руху.
4) Зайцева впевнена, якби не Дронов - вона б проскочила.
5) Після удару автомобілів у випадку її Lexus, що вилетів на тротуар і вбив 6 людей, ще 6 травмував - діяла непереборна сила.
6) Винна лише у перевищенні швидкості.
7) Зайцевій не зрозуміло, чи то вона зіткнулася з Дроновим, чи то він сам в неї врізався, і завадив завершити безпечний маневр. Хоча впевнена, що все ж таки то був з її боку безпечний маневр на перехресті.
8) Ступінь вини своєї і Дронова Зайцева оцінює як 70 - Дронов і 30 - вона.
9) Просить скасувати вирок. Новий вирок: призначити до 5 років позбавлення волі і звільнити від покарання на випробування. Тобто - відпустити "умовно".
10) Цивільні позови поділити також 70:30.
Ну і цікаве:
1) Дронов "наздоганяв" Зайцеву.
2) Зайцевій також не зрозуміло, на який сигнал світлофору виїхав Дронов.
3) Зайцева вважає, що Дронову також було безпідставно призначене найсуворіше покарання", - зазначає журналістка.
За її словами, саме Зайцева продовжує читати матеріали справи, чим може порушувати право Дронова на оскарження, адже учасників двоє, і "доки вона читає, він чекає".
"Закон дійсно не обмежує терміни "читання". Але за поданням прокурора або слідчого суд може встановити терміни. Це говорить рішення Конституційного суду. Але тут ключове - за поданням прокурора або слідчого", - уточнила журналістка.
Про те, що оскаржуватиме Дронов, Доцян пообіцяла повідомити в наступному пості.
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Про це пише Укрінформ з посиланням на допис у Facebook журналістки Тетяни Доцян.
"Що там Зайцева? Дізналася, що хоче оскаржити в апеляції. Ділюся:
1) Зайцевій не зрозуміло ступінь її вини, і за які саме дії отримала 10 років.
2) Зайцевій не зрозуміло, на який сигнал світлофору вона виїхала на перехрестя - жовтий чи червоний.
3) Зайцева впевнена, що закінчувала проїзд перехрестя, як того вимагають правила дорожнього руху, а саме - не вдаючись до екстреного гальмування, рухалася далі для збереження безпеки дорожнього руху.
4) Зайцева впевнена, якби не Дронов - вона б проскочила.
5) Після удару автомобілів у випадку її Lexus, що вилетів на тротуар і вбив 6 людей, ще 6 травмував - діяла непереборна сила.
6) Винна лише у перевищенні швидкості.
7) Зайцевій не зрозуміло, чи то вона зіткнулася з Дроновим, чи то він сам в неї врізався, і завадив завершити безпечний маневр. Хоча впевнена, що все ж таки то був з її боку безпечний маневр на перехресті.
8) Ступінь вини своєї і Дронова Зайцева оцінює як 70 - Дронов і 30 - вона.
9) Просить скасувати вирок. Новий вирок: призначити до 5 років позбавлення волі і звільнити від покарання на випробування. Тобто - відпустити "умовно".
10) Цивільні позови поділити також 70:30.
Ну і цікаве:
1) Дронов "наздоганяв" Зайцеву.
2) Зайцевій також не зрозуміло, на який сигнал світлофору виїхав Дронов.
3) Зайцева вважає, що Дронову також було безпідставно призначене найсуворіше покарання", - зазначає журналістка.
За її словами, саме Зайцева продовжує читати матеріали справи, чим може порушувати право Дронова на оскарження, адже учасників двоє, і "доки вона читає, він чекає".
"Закон дійсно не обмежує терміни "читання". Але за поданням прокурора або слідчого суд може встановити терміни. Це говорить рішення Конституційного суду. Але тут ключове - за поданням прокурора або слідчого", - уточнила журналістка.
Про те, що оскаржуватиме Дронов, Доцян пообіцяла повідомити в наступному пості.
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