Як не набрати зайву вагу під час травневих свят: поради дієтолога





Таку думку висловила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі кореспонденту



"Для того, щоб не набрати під час травневих свят зайвої ваги, варто в першу чергу відмовитися від смаженої їжі, краще відварювати та запікати. Для порівняння, одна парова котлета може містити приблизно 100 калорій, а смажена може містити 700 калорій. Варто враховувати, що це жир дуже низької та шкідливої якості",- сказала дієтолог.



За її словами, варто відмовитися від солодощів. Особливо тістечок з кремом. Вони з’їдаються за дві секунди та миттєво потрапляють в жир.



"Адже поєднання жирного та солодкого не дає можливості засвоюватися нормально глюкозі, вона не потрапляє в клітини м’язів, вона не потрапляє навіть нормально в клітини печінки. А йде прямісінько в жирову тканину", - -зазначила Скиталінська.



Тому, дієтолог радить їсти побільше різних овочів, можна запечених. З білкових продуктів:риба, морепродукти, нежирне м'ясо, яєчні страви, бобові. У якості десерту фрукти.



"Також, важливо між прийомами їжі не робити перекуси. Тому що на травневі свята, люди мають дуже багато їжі і непомітно можна переїсти. Краще їсти тричі вдень, нормальними порціями, між прийомами їжі робити голодні проміжки. Максимально гуляти, щоб відволікатися, пити зелений чай, чисту воду, і багато рухатися", - розповіла Скиталінська.



Нагадаємо, звичайно традицій потрібно дотримувати, проте аби Великдень не обернувся для вас погіршенням стану здоров’я, варто звернути увагу на певні правила.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для того, щоб не набрати зайвої ваги під час травневих свят варто відмовитися від смаженої та солодкої їжі.Таку думку висловила лікар-дієтологв коментарі кореспонденту УНН "Для того, щоб не набрати під час травневих свят зайвої ваги, варто в першу чергу відмовитися від смаженої їжі, краще відварювати та запікати. Для порівняння, одна парова котлета може містити приблизно 100 калорій, а смажена може містити 700 калорій. Варто враховувати, що це жир дуже низької та шкідливої якості",- сказала дієтолог.За її словами, варто відмовитися від солодощів. Особливо тістечок з кремом. Вони з’їдаються за дві секунди та миттєво потрапляють в жир."Адже поєднання жирного та солодкого не дає можливості засвоюватися нормально глюкозі, вона не потрапляє в клітини м’язів, вона не потрапляє навіть нормально в клітини печінки. А йде прямісінько в жирову тканину", - -зазначила Скиталінська.Тому, дієтолог радить їсти побільше різних овочів, можна запечених. З білкових продуктів:риба, морепродукти, нежирне м'ясо, яєчні страви, бобові. У якості десерту фрукти."Також, важливо між прийомами їжі не робити перекуси. Тому що на травневі свята, люди мають дуже багато їжі і непомітно можна переїсти. Краще їсти тричі вдень, нормальними порціями, між прийомами їжі робити голодні проміжки. Максимально гуляти, щоб відволікатися, пити зелений чай, чисту воду, і багато рухатися", - розповіла Скиталінська.Нагадаємо, звичайно традицій потрібно дотримувати, проте аби Великдень не обернувся для вас погіршенням стану здоров’я, варто звернути увагу на певні правила.

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