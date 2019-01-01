Волонтери готують подарунки для доньки загиблого волинського атовця: закликають долучитись

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Вже зовсім скоро свій 14-й день народження відзначить. Тато дівчинки Олександр загинув у червні 2016 року під час виконання бойових завдань у зоні проведення антитерористичної операції.Дівчинка навчається у 8 класі. Діана розповідає, що її улюбленими предметами є українська мова та література, фізичне виховання та технологія. Вона любить проводити вільний час із друзями та відвідувати заняття із баскетболу. Дівчинка ще не вирішила ким хоче стати, але говорить, що їй непогано вдається кулінарити.Діаночка любить мандрувати. Подорожуючи Україною вона відвідала Львів, Косів, Славське, Тернопіль, а також побувала за кордоном у Чехії та Польщі.З відомих людей їй дуже імпонує виконавець Мonatik, цікаві тексти його пісень та впізнаваний стиль у музиці та одязі. Дитина мріє колись побачитися з цією зіркою. Також Діана розповідає, що любить тварин. Має собачку, котру звати Аза.Про свою родину та матусю Людмилу дівчинка розповідає так: «моя родина велика і дружна. Ми звикли підтримувати один одного у тяжку хвилину. Матуся з дитинства привчила мене і братів до порядку й дисципліни. Завжди розповідала, що потрібно поважати усе, що нас оточує. Наша сім’я – найкраща для мене. Мама в нас дуже добра, хоч і вимоглива. Вона дуже хороша людина і я її дуже сильно люблю». Після таких теплих слів про маму, не дивно, що саме вона є для дівчинки авторитетом. Юна красуня говорить, що часто допомагає своїй мамі по господарству і переймає від неї досвід.Діана розповідає, що їхній сім’ї допомагають волонтери, за що сім’я Мельничуків надзвичайно вдячна. Також наша юна патріотка поділилася своїми мріями щодо розвитку України. Вона дуже хоче, щоб у нашій країні запрацювали фабрики, заводи, а також – щоб на Сході нарешті закінчилась війна. Діаночка – добра, мила і щира дитина, але як і всі наші підопічні – позбавлена батьківського тепла та безтурботного дитинства. І від кожного з нас може залежати, щоб 14-й День народження юної красуні став справді незабутнім!Зробити сюрприз Діанці може кожен, привітавши її з Днем народження на свій розсуд – а при потребі ми вам у цьому допоможемо! Наш контактний номер: 0509734484 та 0989481450. Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/16/melnichukoleks.htmМаєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-1461-8547).Інформація для благодійників:– невдовзі 14 років(30.04.2005). Рожищенський р-н. Зріст: 167; Розмір взуття: 38.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.