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Штормове попередження: цієї ночі Волинь накриють грози

Штормове попередження: цієї ночі Волинь накриють грози
На Волині оголосили штормове попередження, оскільки в ніч на понеділок, 29 квітня очікують сильні грози.

Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

"Увага!
Штормове попередження!

У найближчу 1-3 год. із збереженням протягом ночі очікуються грози, місцями значні дощі", - йдеться в повідомленні.

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Теги: штормове попередження, гроза, ДСНС
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