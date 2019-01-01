Штормове попередження: цієї ночі Волинь накриють грози





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"Увага!

Штормове попередження!



У найближчу 1-3 год. із збереженням протягом ночі очікуються грози, місцями значні дощі", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині оголосили штормове попередження, оскільки в ніч на понеділок, 29 квітня очікують сильні грози.Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області."Увага!Штормове попередження!У найближчу 1-3 год. із збереженням протягом ночі очікуються грози, місцями значні дощі", - йдеться в повідомленні.

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