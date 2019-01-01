Штормове попередження: цієї ночі Волинь накриють грози
Сьогодні, 00:08
На Волині оголосили штормове попередження, оскільки в ніч на понеділок, 29 квітня очікують сильні грози.
Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
"Увага!
Штормове попередження!
У найближчу 1-3 год. із збереженням протягом ночі очікуються грози, місцями значні дощі", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
"Увага!
Штормове попередження!
У найближчу 1-3 год. із збереженням протягом ночі очікуються грози, місцями значні дощі", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Шелігацький вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Штормове попередження: цієї ночі Волинь накриють грози
Сьогодні, 00:08
29 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Які автівки, статки та квартири вказані у деклараціях керівництва Луцька
28 квітень, 23:28
Арсен Мірзоян приїхав на Волинь, щоб у дитбудинку провідати хлопчика, якого знайшли посеред вулиці. ФОТО
28 квітень, 22:44
У Житомирі виготовили шоколадну писанку вагою 100 кілограмів. ФОТО
28 квітень, 22:35