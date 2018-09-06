Стовп у місті на Волині збила жінка на Range Rover: подробиці аварії
Сьогодні, 11:50
Повідомили деталі аварії у Нововолинську, де автомобіль збив стовп і втік.
Про це інформує БУГ.
За словами керівника Нововолинського відділення поліції Сергія Галащука, на повідомлення про ДТП вночі виїхала група реагування патрульної поліції та рятувальники. Автомобіль збив опору та втік з місця події. Проведеними оперативно розшуковими заходами, оглянувши наявні на вулиці камери відеоспостереження, встановили автомобіль.
Біля одного з будинків виявили Range Rover з характерними пошкодженнями. За словами власників автівки, за кермом була жінка, в стані алкогольного сп’яніння не перебувала.
Поліція склала два протоколи: за скоєння ДТП та залишення місця події. Власники відшкодують завдані збитки.
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Про це інформує БУГ.
За словами керівника Нововолинського відділення поліції Сергія Галащука, на повідомлення про ДТП вночі виїхала група реагування патрульної поліції та рятувальники. Автомобіль збив опору та втік з місця події. Проведеними оперативно розшуковими заходами, оглянувши наявні на вулиці камери відеоспостереження, встановили автомобіль.
Біля одного з будинків виявили Range Rover з характерними пошкодженнями. За словами власників автівки, за кермом була жінка, в стані алкогольного сп’яніння не перебувала.
Поліція склала два протоколи: за скоєння ДТП та залишення місця події. Власники відшкодують завдані збитки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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