Супрун розповіла, як безпечно для здоров'я провести затяжні вихідні

У святкові дні усім хочеться гарно відпочити. Аби ваші вихідні залишили тільки приємні враження, в.о. Міністра охорони здоров'япідготувала корисну добірку як провести їх безпечно.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.На вихідних більшість людей споживають багато смачної, але не дуже корисної їжі. Як наслідок — можливе переїдання, відчуття важкості та печія.▪ Пийте достатньо води. Це пришвидшує проходження залишків продуктів травлення через травну систему.▪ Їжте більше клітковини. Така їжа значно покращує травлення. Клітковина — це цільнозернові продукти, фрукти, овочі, горіхи, насіння, соя та боби.▪ Споживайте менше жирної їжі. Вона важче перетравлюється, тому можуть виникнути біль у шлунку чи печія. Намагайтеся відмовитися або знизити до мінімуму кількість жирних смажених страв. Натомість їжте більше нежирного м'яса та риби.▪ Якщо вже переїли і прагнете полегшити важкість — не варто приймати ферментні препарати. Кілька таблеток до чи після важкого застілля не врятують від наслідків переїдання. https://bit.ly/2ZIKJYw▪ Універсальна порада у випадку переїдання — їсти менше (якими б смачними не були пасочки) та не покладатись на силу таблеток.▪Пам’ятайте — безпечної дози не існує! В будь-якому разі, вживаючи алкоголь ви ризикуєте своїм здоров’ям. Закликаємо вас зменшувати його споживання аж до повної відмови. https://goo.gl/LaiqvK▪Якщо ж ви вирішили споживати алкоголь, робіть це свідомо: не треба закусувати без міри — це не врятує від сп’яніння.▪ Від сп’яніння також не врятує і активоване вугілля. Це відбувається тому, що алкоголь дуже швидко всмоктується в шлунку, та й взагалі вугілля його не адсорбує. Тому заїдати алкоголь купою активованого вугілля неефективно. https://bit.ly/2Dzkeer▪ Якщо вирішили все-таки випити алкоголь — краще обирайте червоне вино. В ньому, на відміну від коктейлів чи міцних напоїв, є хоч щось корисне. А саме речовина ресвератрол, корисна для здоров’я серця та судин. https://goo.gl/Qubp99▪ Не забувайте про воду. Алкоголь викликає втрату води нирками, тому наступного дня після вживання алкоголю людину може “сушити”. Щоби уникнути дегідратації — алкоголь слід запивати водою. https://goo.gl/JtNJtH. Не вживайте алкоголь на голодний шлунок та не змішуйте його з газованими напоями.▪ Якщо ви все ж випили чогось міцного, в жодному разі не сідайте за кермо! Будь-яка кількість алкоголю в крові може вплинути на навички водіння та підвищує ризики потрапити в аварію. https://goo.gl/v8ScEM▪ Пам’ятайте про кліщів! Ці невеликі створіння можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Захиститись від кліщів допоможе одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла. Що робити, якщо виявили кліща на шкірі. https://is.gd/EWNJUU.▪ Із настанням тепла, знижується активність змій, вони стають малорухливими та млявими, тому людям простіше випадково натрапити на плазуна. Тому радимо уважно перевіряти місце пікніка, перш ніж розкладати речі. Що робити, якщо вас укусила змія. https://bit.ly/2USN8kJ▪ Якщо плануєте пікнік — подбайте про безпеку продуктів. Відділяйте сирі продукти від готових. Ретельно мийте руки, овочі та фрукти. Будьте особливо обережними з тістечками, молочними продуктами та яйцями — їх краще взагалі не брати з собою на природу. Все про безпечний пікнік та здорове меню читайте тут. https://bit.ly/2PEr33z▪ Поки сонячні промені менш активні, аніж влітку, але все одно варто подбати про захист. Намагайтеся більше часу проводити в тіні, вдягніть капелюх або панамку. Використовуйте сонцезахисні окуляри і сонцезахисний засіб широкого спектра дії із SPF 15 та вище, в залежності від погодних умов: https://bit.ly/2UYcs8J▪ Пам’ятайте про безпечне поводження з вогнем. Не розпалюйте багаття на вугіллі, що залишилось від попереднього вогню. Не спалюйте пластиковий посуд. Оптимальне місце для багаття — мангал, очищений від попелу. Після пікніка не забудьте пересвідчитися, що загасили полум’я. Неконтрольоване багаття на природі може спричинити дуже сумні наслідки для екосистеми та вашого здоров’я. https://bit.ly/2W79XO1