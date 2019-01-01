На Рівненській атомній – пожежа

У понеділок, 29 квітня, на Рівненській атомній електростанції виникла пожежа.Про це у соціальних мережах повідомив активіст, голова Молодіжної ради ВарашаЗа попередніми даними, горить трансформатор, що передає електроенергію АЕС на зовнішні мережі."Кажуть, що все добре. Показники в норміЧекаємо інформації від компетентних людей. З слів очевидців - зараз все ок. Загрози немає.Але думаю вікна в місті Вараш та навколишніх селах варто було б закрити, щоб там не було", - написав Дмитро Бенько.