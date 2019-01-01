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На Рівненській атомній – пожежа

На Рівненській атомній – пожежа
У понеділок, 29 квітня, на Рівненській атомній електростанції виникла пожежа.

Про це у соціальних мережах повідомив активіст, голова Молодіжної ради Вараша Дмитро Бенько

За попередніми даними, горить трансформатор, що передає електроенергію АЕС на зовнішні мережі.

"Кажуть, що все добре. Показники в нормі

Чекаємо інформації від компетентних людей. З слів очевидців - зараз все ок. Загрози немає.

Але думаю вікна в місті Вараш та навколишніх селах варто було б закрити, щоб там не було", - написав Дмитро Бенько.





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Теги: Рівненська АЕС, Дмитро Бенько, пожежа
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