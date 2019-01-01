На Рівненській атомній – пожежа
Сьогодні, 23:00
У понеділок, 29 квітня, на Рівненській атомній електростанції виникла пожежа.
Про це у соціальних мережах повідомив активіст, голова Молодіжної ради Вараша Дмитро Бенько
За попередніми даними, горить трансформатор, що передає електроенергію АЕС на зовнішні мережі.
"Кажуть, що все добре. Показники в нормі
Чекаємо інформації від компетентних людей. З слів очевидців - зараз все ок. Загрози немає.
Але думаю вікна в місті Вараш та навколишніх селах варто було б закрити, щоб там не було", - написав Дмитро Бенько.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у соціальних мережах повідомив активіст, голова Молодіжної ради Вараша Дмитро Бенько
За попередніми даними, горить трансформатор, що передає електроенергію АЕС на зовнішні мережі.
"Кажуть, що все добре. Показники в нормі
Чекаємо інформації від компетентних людей. З слів очевидців - зараз все ок. Загрози немає.
Але думаю вікна в місті Вараш та навколишніх селах варто було б закрити, щоб там не було", - написав Дмитро Бенько.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Шелігацький вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Рівненській атомній – пожежа
Сьогодні, 23:00
У Луцьку вкрали дорогу Audi
Сьогодні, 22:15
«Вдарили по Плащаниці»: священик прокоментував великодній конфлікт у храмі на Волині
Сьогодні, 21:30