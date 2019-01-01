В аварії на Волині загинув 17-річний мотоцикліст, пасажир – в лікарні





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Дорожньо-транспортна пригода сталася по 19 годині. За кермом мотоцикла перебував 17-річний житель Турійського району. Поліцейські попередньо встановили, що транспортний засіб не був зареєстрований у встановленому чинним законодавством порядку. Його водій, ймовірно, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху й допустив з’їзд у кювет.



Мотоцикліст загинув на місці ДТП. Пасажира, 18-річного жителя Старовижівського району госпіталізували в хірургію центральної райлікарні.



Вирішується питання щодо внесення за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, що 26 квітня, у Луцькому районі «Opel Vivaro»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 29 квітня, на автодорозі між селами Чевель та Поліське Старовижівського району мотоцикл «Viper 150» з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП водій загинув, пасажира госпіталізували.Повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області

Дорожньо-транспортна пригода сталася по 19 годині. За кермом мотоцикла перебував 17-річний житель Турійського району. Поліцейські попередньо встановили, що транспортний засіб не був зареєстрований у встановленому чинним законодавством порядку. Його водій, ймовірно, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху й допустив з’їзд у кювет.Мотоцикліст загинув на місці ДТП. Пасажира, 18-річного жителя Старовижівського району госпіталізували в хірургію центральної райлікарні.Вирішується питання щодо внесення за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.Нагадаємо, що 26 квітня, у Луцькому районі «Opel Vivaro» збив 10-річну велосипедистку

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