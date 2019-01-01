вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В аварії на Волині загинув 17-річний мотоцикліст, пасажир – в лікарні

В аварії на Волині загинув 17-річний мотоцикліст, пасажир – в лікарні
Учора, 29 квітня, на автодорозі між селами Чевель та Поліське Старовижівського району мотоцикл «Viper 150» з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП водій загинув, пасажира госпіталізували.

Повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області
.

Дорожньо-транспортна пригода сталася по 19 годині. За кермом мотоцикла перебував 17-річний житель Турійського району. Поліцейські попередньо встановили, що транспортний засіб не був зареєстрований у встановленому чинним законодавством порядку. Його водій, ймовірно, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху й допустив з’їзд у кювет.

Мотоцикліст загинув на місці ДТП. Пасажира, 18-річного жителя Старовижівського району госпіталізували в хірургію центральної райлікарні.

Вирішується питання щодо внесення за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 26 квітня, у Луцькому районі «Opel Vivaro» збив 10-річну велосипедистку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, мотоцикл, поліція, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Євгеній Шелігацький Євгеній
Шелігацький вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Показали, як пройшла великодня служба у храмі в Жидичині, який збудували прихильники УПЦ МП. ФОТО
Сьогодні, 12:41
В аварії на Волині загинув 17-річний мотоцикліст, пасажир – в лікарні
Сьогодні, 12:22
Просять залатати: лучани нарікають на яму на дорозі. ФОТО
Сьогодні, 12:01
Селяни на Рівненщині перекрили дорогу до урочища Гурби, де сьогодні вшановують загиблих
Сьогодні, 11:42
За три тижні до дня народження: на Великдень помер волинський військовий
Сьогодні, 11:17
Схожі новини
В аварії загинув поліцейський з Волині В аварії загинув поліцейський з Волині
23 квітень, 10:59
Поліція Волині встановлює обставини смертельної аварії, в якій загинула дитина. ФОТО Поліція Волині встановлює обставини смертельної аварії, в якій загинула дитина. ФОТО
21 квітень, 17:30
На Волині мотоцикіст зіткнувся з трактором На Волині мотоцикіст зіткнувся з трактором
21 квітень, 14:25
На Львівщині бензовоз переїхав 9-річного хлопчика На Львівщині бензовоз переїхав 9-річного хлопчика
21 квітень, 04:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спортсменка з Луцька служить у поліції Чернігівщини
29 квітень, 20:13
 1
Показали, як пройшла великодня служба у храмі в Жидичині, який збудували прихильники УПЦ МП. ФОТО
Сьогодні, 12:41
 0
В аварії на Волині загинув 17-річний мотоцикліст, пасажир – в лікарні
Сьогодні, 12:22
 0
Просять залатати: лучани нарікають на яму на дорозі. ФОТО
Сьогодні, 12:01
 0
Селяни на Рівненщині перекрили дорогу до урочища Гурби, де сьогодні вшановують загиблих
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8