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Як жебрак–псевдокаліка дурить людей у центрі Луцька. ФОТО, ВІДЕО

Як жебрак–псевдокаліка дурить людей у центрі Луцька. ФОТО, ВІДЕО
Лучанин розсекретив афериста, який, прикинувшись інвалідом, просить в людей гроші, а після «роботи» пересувається цілком нормально, як здорова людина.

Відео у соціальній мережі Facebook опублікував Олег Олешко.

«Як ви думаєте, що потрібно зробити цьому інваліду-аферисту, щоб не "косив" під каліку і не обманював лучан? Для порівняння відео сьогоднішнє... Не кидайте гроші цьому дурню», — написав чоловік.

Переглянути відео можна ТУТ.

Як жебрак–псевдокаліка дурить людей у центрі Луцька. ФОТО, ВІДЕО
Як жебрак–псевдокаліка дурить людей у центрі Луцька. ФОТО, ВІДЕО

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Теги: жебрак, Луцьк, теревені, аферист
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