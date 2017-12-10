Як жебрак–псевдокаліка дурить людей у центрі Луцька. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 11:05
Лучанин розсекретив афериста, який, прикинувшись інвалідом, просить в людей гроші, а після «роботи» пересувається цілком нормально, як здорова людина.
Відео у соціальній мережі Facebook опублікував Олег Олешко.
«Як ви думаєте, що потрібно зробити цьому інваліду-аферисту, щоб не "косив" під каліку і не обманював лучан? Для порівняння відео сьогоднішнє... Не кидайте гроші цьому дурню», — написав чоловік.
Переглянути відео можна ТУТ.
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Відео у соціальній мережі Facebook опублікував Олег Олешко.
«Як ви думаєте, що потрібно зробити цьому інваліду-аферисту, щоб не "косив" під каліку і не обманював лучан? Для порівняння відео сьогоднішнє... Не кидайте гроші цьому дурню», — написав чоловік.
Переглянути відео можна ТУТ.
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