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Волинянка відрізала 45 сантиметрів волосся на перуки онкохворим. ФОТО

Волинянка відрізала 45 сантиметрів волосся на перуки онкохворим. ФОТО
Волинянка відрізала 45 сантиметрів волосся, аби допомогти дітям, які хворіють на рак.

Про це йдеться на сторінці салону краси "Малена" у Facebook.

Нагадаємо, благодійний фонд "СТОПРАК" та салон краси "Malena" вирішили підтримати всеукраїнську акцію, в рамках якої людям пропонують підстригти своє волосся та віддати його для виготовлення перук. Їх передають дітям з онкологічними захворюваннями.

"45 см - це не просто! Але задля хорошої справи не шкода! #HairForShare - це акція добра! Коли ти хочеш поділитись чимсь добрим і світлим з дітками, які справді цього потребують! Приєднуйтесь!" - йдеться у повідомленні.
Волинянка відрізала 45 сантиметрів волосся на перуки онкохворим. ФОТО


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Теги: перуки, онкохворі, діти
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