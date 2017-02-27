Волинянка відрізала 45 сантиметрів волосся на перуки онкохворим. ФОТО





Про це йдеться на сторінці салону краси "Малена" у Facebook.



Нагадаємо,



"45 см - це не просто! Але задля хорошої справи не шкода! #HairForShare - це акція добра! Коли ти хочеш поділитись чимсь добрим і світлим з дітками, які справді цього потребують! Приєднуйтесь!" - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка відрізала 45 сантиметрів волосся, аби допомогти дітям, які хворіють на рак.Про це йдеться на сторінці салону краси "Малена" у Facebook.Нагадаємо, благодійний фонд "СТОПРАК" та салон краси "Malena" вирішили підтримати всеукраїнську акцію, в рамках якої людям пропонують підстригти своє волосся та віддати його для виготовлення перук. Їх передають дітям з онкологічними захворюваннями."45 см - це не просто! Але задля хорошої справи не шкода! #HairForShare - це акція добра! Коли ти хочеш поділитись чимсь добрим і світлим з дітками, які справді цього потребують! Приєднуйтесь!" - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію