У поліції розповіли, скільки волинян добровільно за місяць здали зброї

З початку проведення місячника добровільної здачі зброї волиняни передали до поліції 201 одиницю вогнепальної, 32 одиниці холодної зброї та понад 700 різноманітних боєприпасів.Також громадяни видали правоохоронцям 55 спецзасобів, 32 газових пістолетів і револьверів, 23 пристрої травматичної дії, 17 снарядів, та чотири гранати, - інформує ГУНП у Волинській області.Місячник добровільної здачі зброї на території Волинської області тривав з 1 по 30 квітня.Поліція Волині нагадує, що незаконне поводження зі зброєю тягне за собою кримінальну відповідальність. У разі добровільної здачі органам влади зброї, бойових припасів чи вибухових речовин особа звільняється від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 1 та 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.