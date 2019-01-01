У поліції розповіли, скільки волинян добровільно за місяць здали зброї
Сьогодні, 10:45
З початку проведення місячника добровільної здачі зброї волиняни передали до поліції 201 одиницю вогнепальної, 32 одиниці холодної зброї та понад 700 різноманітних боєприпасів.
Також громадяни видали правоохоронцям 55 спецзасобів, 32 газових пістолетів і револьверів, 23 пристрої травматичної дії, 17 снарядів, та чотири гранати, - інформує ГУНП у Волинській області.
Місячник добровільної здачі зброї на території Волинської області тривав з 1 по 30 квітня.
Поліція Волині нагадує, що незаконне поводження зі зброєю тягне за собою кримінальну відповідальність. У разі добровільної здачі органам влади зброї, бойових припасів чи вибухових речовин особа звільняється від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 1 та 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також громадяни видали правоохоронцям 55 спецзасобів, 32 газових пістолетів і револьверів, 23 пристрої травматичної дії, 17 снарядів, та чотири гранати, - інформує ГУНП у Волинській області.
Місячник добровільної здачі зброї на території Волинської області тривав з 1 по 30 квітня.
Поліція Волині нагадує, що незаконне поводження зі зброєю тягне за собою кримінальну відповідальність. У разі добровільної здачі органам влади зброї, бойових припасів чи вибухових речовин особа звільняється від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 1 та 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
Сьогодні, 11:17
У поліції розповіли, скільки волинян добровільно за місяць здали зброї
Сьогодні, 10:45
У Миколаєві на сміттєзвалищі загинув 9-річний хлопчик
Сьогодні, 10:29
На Волині мотоцикл зіткнувся з BMW: є постраждалі
Сьогодні, 10:19