До уваги водіїв: з 1 травня вмикати фари за містом у світлу пору доби не потрібно

Правило дорожнього руху щодо денних ходових вогнів або ближнього світла фар завершує свою дію 1 травня.Щороку з 1 жовтня до 1 травня водії, рухаючись поза містом повинні вмикати ближнє світло. Саме в зазначений період, у зв’язку із скороченням світлового дня і погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.За ігнорування цієї норми, відповідно до частини передбачений штраф у розмірі 425 гривень.Відповідно до пункту 9.8 Правил дорожнього руху, з 1 травня вмикати фари за містом у світлу пору доби не потрібно. Проте обов’язково – в умовах обмеженої видимості, під час туману або сильної зливи, а також в темну пору доби.