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До уваги водіїв: з 1 травня вмикати фари за містом у світлу пору доби не потрібно

До уваги водіїв: з 1 травня вмикати фари за містом у світлу пору доби не потрібно
Правило дорожнього руху щодо денних ходових вогнів або ближнього світла фар завершує свою дію 1 травня.

Щороку з 1 жовтня до 1 травня водії, рухаючись поза містом повинні вмикати ближнє світло. Саме в зазначений період, у зв’язку із скороченням світлового дня і погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.

За ігнорування цієї норми, відповідно до частини передбачений штраф у розмірі 425 гривень.

Відповідно до пункту 9.8 Правил дорожнього руху, з 1 травня вмикати фари за містом у світлу пору доби не потрібно. Проте обов’язково – в умовах обмеженої видимості, під час туману або сильної зливи, а також в темну пору доби.

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Теги: водії, фари, правила
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