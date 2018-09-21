До уваги водіїв: з 1 травня вмикати фари за містом у світлу пору доби не потрібно
Сьогодні, 10:56
Правило дорожнього руху щодо денних ходових вогнів або ближнього світла фар завершує свою дію 1 травня.
Щороку з 1 жовтня до 1 травня водії, рухаючись поза містом повинні вмикати ближнє світло. Саме в зазначений період, у зв’язку із скороченням світлового дня і погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.
За ігнорування цієї норми, відповідно до частини передбачений штраф у розмірі 425 гривень.
Відповідно до пункту 9.8 Правил дорожнього руху, з 1 травня вмикати фари за містом у світлу пору доби не потрібно. Проте обов’язково – в умовах обмеженої видимості, під час туману або сильної зливи, а також в темну пору доби.
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Щороку з 1 жовтня до 1 травня водії, рухаючись поза містом повинні вмикати ближнє світло. Саме в зазначений період, у зв’язку із скороченням світлового дня і погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.
За ігнорування цієї норми, відповідно до частини передбачений штраф у розмірі 425 гривень.
Відповідно до пункту 9.8 Правил дорожнього руху, з 1 травня вмикати фари за містом у світлу пору доби не потрібно. Проте обов’язково – в умовах обмеженої видимості, під час туману або сильної зливи, а також в темну пору доби.
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