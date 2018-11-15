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В Україні на вихідних пройдуть дощі і грози

В Україні на вихідних пройдуть дощі і грози
Кінець тижня в Україні буде дощовим, місцями можливі грози.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, у п'ятницю, 3 травня, вдень в Україні, крім півдня, очікуються невеликі, у західних областях також помірні дощі, окремі грози.

Що стосується вихідних, то 4 травня в західних, північних та центральних областях, 5 травня лише на заході країни короткочасні дощі, грози.

Температура до кінця тижня вночі - 5-12°; вдень 15-21°, завтра у південній частині, 4-5 травня в Україні, крім заходу, 19-24°.


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Теги: дощі, синоптик, прогноз
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