В Україні на вихідних пройдуть дощі і грози
Сьогодні, 11:49
Кінець тижня в Україні буде дощовим, місцями можливі грози.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, у п'ятницю, 3 травня, вдень в Україні, крім півдня, очікуються невеликі, у західних областях також помірні дощі, окремі грози.
Що стосується вихідних, то 4 травня в західних, північних та центральних областях, 5 травня лише на заході країни короткочасні дощі, грози.
Температура до кінця тижня вночі - 5-12°; вдень 15-21°, завтра у південній частині, 4-5 травня в Україні, крім заходу, 19-24°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, у п'ятницю, 3 травня, вдень в Україні, крім півдня, очікуються невеликі, у західних областях також помірні дощі, окремі грози.
Що стосується вихідних, то 4 травня в західних, північних та центральних областях, 5 травня лише на заході країни короткочасні дощі, грози.
Температура до кінця тижня вночі - 5-12°; вдень 15-21°, завтра у південній частині, 4-5 травня в Україні, крім заходу, 19-24°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Волині знайшли чоловіка, який чіплявся до маленьких дівчаток
Сьогодні, 11:54
Фестиваль «Волинська Голландія» продовжили до 4 травня
Сьогодні, 11:53
В Україні на вихідних пройдуть дощі і грози
Сьогодні, 11:49