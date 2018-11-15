В Україні на вихідних пройдуть дощі і грози

Кінець тижня в Україні буде дощовим, місцями можливі грози.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.Так, у п'ятницю, 3 травня, вдень в Україні, крім півдня, очікуються невеликі, у західних областях також помірні дощі, окремі грози.Що стосується вихідних, то 4 травня в західних, північних та центральних областях, 5 травня лише на заході країни короткочасні дощі, грози.Температура до кінця тижня вночі - 5-12°; вдень 15-21°, завтра у південній частині, 4-5 травня в Україні, крім заходу, 19-24°.