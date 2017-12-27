Таунхаус у «Струмочку»: відповіді на 5 найважливіших питань про житло*
Сьогодні, 16:27
Таунхаус «Сімейний» площею 127,18 м² у селі Струмівка продають за акційною ціною. Але можливі ще і знижки. Більшу знижку нададуть тим, хто готовий оплатити відразу 100% вартості житла.
Ті, хто купуватиме таунхаус із відтермінуванням, отримають знижку також,– пише «Перший».
1. Що це за таунхаус?
Це житло у житловому комплексі «Струмочок», який під Луцькому зводить Будівельна компанія «Інвестор».
Площа таунхаусу – 127,18 м².
Його продають уже зі стяжкою, штукатуркою, теплою підлогою, усіма комунікаціями, розведеними по будинку, а також сигналізацією.
Щоб подивитися детальне планування таунхаусу, перейдіть сюди.
2. Як мені отримати знижку?
Наразі у «Інвесторі» на таунхаус «Сімейний» діє акція: якщо ви готові оплатити усю вартість житла однією сумою, для вас ціна одного квадратного метра суттєво відрізнятиметься від стандартної. Отож умови такі:
Ціна одного квадратного метра: 12 500 грн. (що на 1000 гривень менше за стандартну ціну житла у «Струмочку»).
Перший внесок: 100%.
Загальна ціна житла: $58 900.
Дивитися проект житлового комплексу «Струмочок»
3. А якщо я не готовий на усю суму, але можу платити частинами?
Розтермінування теж можливе. І для таунхаусу «Сімейного» воно – теж вигідніше, аніж у решти житла у «Струмочку».
Ось умови для покупців, які хочуть купити таунхаус «Сімейний» на умовах розтермінування:
Ціна одного квадратного метра: 12 900 грн.
Перший внесок – не менше 25%.
Загальна ціна житла: $60 800.
Умови виплати решти суми – рівними частинами щомісяця.
Кінцевий термін виплати - червень 2020 року (час здачі житла в експлуатацію).
Дивитися «відео з майбутнього»: як виглядатиме житловий комплекс «Струмочок»
4. Чим вигідне життя у «Струмочку»?
«Струмочок» – унікальний житловий комплекс. На території понад 7 гектарів, окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.
Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.
За задумом забудовника мають бути затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні.
Неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька машиною – 15 хв. Поряд зі «Струмочком» невдовзі почнуть будувати новий дитячий садочок.
У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.
Дивитися свіжий фотозвіт з місця, де будують житловий комплекс «Струмочок»
А ось і відео з будівельного майданчика, зняте з висоти:
5. Куди звертатися, аби дізнатися більше?
Телефон: 096 030 20 10
Адреса відділів продажу в Луцьку:
вул. Цегельна, 28
вул. Коперника, 13 в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ті, хто купуватиме таунхаус із відтермінуванням, отримають знижку також,– пише «Перший».
1. Що це за таунхаус?
Це житло у житловому комплексі «Струмочок», який під Луцькому зводить Будівельна компанія «Інвестор».
Площа таунхаусу – 127,18 м².
Його продають уже зі стяжкою, штукатуркою, теплою підлогою, усіма комунікаціями, розведеними по будинку, а також сигналізацією.
Щоб подивитися детальне планування таунхаусу, перейдіть сюди.
2. Як мені отримати знижку?
Наразі у «Інвесторі» на таунхаус «Сімейний» діє акція: якщо ви готові оплатити усю вартість житла однією сумою, для вас ціна одного квадратного метра суттєво відрізнятиметься від стандартної. Отож умови такі:
Ціна одного квадратного метра: 12 500 грн. (що на 1000 гривень менше за стандартну ціну житла у «Струмочку»).
Перший внесок: 100%.
Загальна ціна житла: $58 900.
Дивитися проект житлового комплексу «Струмочок»
3. А якщо я не готовий на усю суму, але можу платити частинами?
Розтермінування теж можливе. І для таунхаусу «Сімейного» воно – теж вигідніше, аніж у решти житла у «Струмочку».
Ось умови для покупців, які хочуть купити таунхаус «Сімейний» на умовах розтермінування:
Ціна одного квадратного метра: 12 900 грн.
Перший внесок – не менше 25%.
Загальна ціна житла: $60 800.
Умови виплати решти суми – рівними частинами щомісяця.
Кінцевий термін виплати - червень 2020 року (час здачі житла в експлуатацію).
Дивитися «відео з майбутнього»: як виглядатиме житловий комплекс «Струмочок»
4. Чим вигідне життя у «Струмочку»?
«Струмочок» – унікальний житловий комплекс. На території понад 7 гектарів, окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.
Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.
За задумом забудовника мають бути затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні.
Неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька машиною – 15 хв. Поряд зі «Струмочком» невдовзі почнуть будувати новий дитячий садочок.
У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.
Дивитися свіжий фотозвіт з місця, де будують житловий комплекс «Струмочок»
А ось і відео з будівельного майданчика, зняте з висоти:
5. Куди звертатися, аби дізнатися більше?
Телефон: 096 030 20 10
Адреса відділів продажу в Луцьку:
вул. Цегельна, 28
вул. Коперника, 13 в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Волиняни почали менше їздити в маршрутках та тролейбусах
Сьогодні, 16:40
Таунхаус у «Струмочку»: відповіді на 5 найважливіших питань про житло*
Сьогодні, 16:27
На Волині після дискотеки помер 24-річний хлопець
Сьогодні, 16:01
Стартував сезон білих грибів. ФОТО
Сьогодні, 15:53