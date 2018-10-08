На Волині у дитсадку масово потруїлись малюки: в однієї дитини – сальмонельоз





До інфекційного відділення НЦМЛ було госпіталізовано двоє вихованців садку №2 з підозрою на кишкову інфекцію. На Великдень, 28-го квітня, в редакцію інтернет-видання



Вони повідомили, що у п’ятницю та суботу, 26-го та 27-го квітня, у кількох дітей, які ходять до різних груп садка №2 були виявлені ознаки кишкової інфекції.



Про випадки погіршення самопочуття у дітей, скарги на нудоту та блювоту, високу температуру, стало відомо і з батьківських груп у вайбері. За словами батьків, щонайменше 30 дітей захворіло. Через пасхальні святкові дні дітей переважно лікували вдома. Дехто викликав швидку та звертався до сімейного лікаря.



Двоє дітей було госпіталізовано та взяті посіви на наявність збудників захворювання. Стали відомі результати аналізів однієї захворілої дитини. За результатами бактеріологічних досліджень виявлено сальмонельоз. Відомо також, що у п’ятницю, 26-го квітня, дитина садок не відвідувала. Чекають результатів дослідження іншої дитини.



Після вихідних, 2-го травня, заступник міського голови Андрій Сторонський скликав нараду. Вирішувалося питання про ретельну перевірку дитсадка та вихованців.



Начальник управління освіти Ольга Лакиш у вівторок, 30-квітня, зазначала, що Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відбере змиви, проведе дослідження та дезінфекцію в навчальному закладі.



1-го травня батьки також писали від свого імені звернення на перевірку садка у зв’язку із захворюваністю дітей.



2-го травня Лакиш розповіла, що перевірка триває. У закладі дошкільної освіти працює Держспоживслужба. Беруть змиви також у помешканнях дітей, проведуть медичний огляд вихованців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В дитини, яка навчається в дитячому садку №2 Нововолинська, виявили сальмонельоз. В закладі дошкільної освіти проводять перевірки.До інфекційного відділення НЦМЛ було госпіталізовано двоє вихованців садку №2 з підозрою на кишкову інфекцію. На Великдень, 28-го квітня, в редакцію інтернет-видання “БУГ” звернулися мами.Вони повідомили, що у п’ятницю та суботу, 26-го та 27-го квітня, у кількох дітей, які ходять до різних груп садка №2 були виявлені ознаки кишкової інфекції.Про випадки погіршення самопочуття у дітей, скарги на нудоту та блювоту, високу температуру, стало відомо і з батьківських груп у вайбері. За словами батьків, щонайменше 30 дітей захворіло. Через пасхальні святкові дні дітей переважно лікували вдома. Дехто викликав швидку та звертався до сімейного лікаря.Двоє дітей було госпіталізовано та взяті посіви на наявність збудників захворювання. Стали відомі результати аналізів однієї захворілої дитини. За результатами бактеріологічних досліджень виявлено сальмонельоз. Відомо також, що у п’ятницю, 26-го квітня, дитина садок не відвідувала. Чекають результатів дослідження іншої дитини.Після вихідних, 2-го травня, заступник міського головискликав нараду. Вирішувалося питання про ретельну перевірку дитсадка та вихованців.Начальник управління освіти Ольга Лакиш у вівторок, 30-квітня, зазначала, що Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відбере змиви, проведе дослідження та дезінфекцію в навчальному закладі.1-го травня батьки також писали від свого імені звернення на перевірку садка у зв’язку із захворюваністю дітей.2-го травня Лакиш розповіла, що перевірка триває. У закладі дошкільної освіти працює Держспоживслужба. Беруть змиви також у помешканнях дітей, проведуть медичний огляд вихованців.

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