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На Волині побували десятки байкерів на Harley Davidson. ФОТО

На Волині побували десятки байкерів на Harley Davidson. ФОТО
У Ковелі проїздом побували представники Клубу власників Harley Davidson в Україні. За рухом байкерів мали змогу спостерігати місцеві мешканці.

Власники "залізних коней" охоче позували ковельчанам для світлин на згадку та й самі зробили в місті кілька фото, які розмістили на сторінці клубу HOG Kyiv Chapter Ukraine у facebook, - пише КовельPost.

Клуб H.O.G. Kyiv Chapter Ukraine - це офіційний клуб власників мотоциклів Harley-Davidson в Україні. Він створений для просування байкерської культури і популяризації мотоциклів Harley-Davidson. Основна мета клубу - організація цікавого дозвілля і дружнє спілкування між учасниками. Клуб бере участь у міжнародних фестивалях та інших заходах, які мають відношення до бренду Harley-Davidson і байкерського руху зокрема. Учасники Клубу - соціально активні громадяни, займаються благодійництвом.

Світлинами байків поділились у соцмережі і ковельчани Ігор Шимчук та Руслан Троцюк.

На Волині побували десятки байкерів на Harley Davidson. ФОТО
На Волині побували десятки байкерів на Harley Davidson. ФОТО
На Волині побували десятки байкерів на Harley Davidson. ФОТО
На Волині побували десятки байкерів на Harley Davidson. ФОТО
На Волині побували десятки байкерів на Harley Davidson. ФОТО
На Волині побували десятки байкерів на Harley Davidson. ФОТО
На Волині побували десятки байкерів на Harley Davidson. ФОТО
На Волині побували десятки байкерів на Harley Davidson. ФОТО
На Волині побували десятки байкерів на Harley Davidson. ФОТО
На Волині побували десятки байкерів на Harley Davidson. ФОТО

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Теги: мотоцикл, байкер, Harley Davidson, Ковель
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