На Волині побували десятки байкерів на Harley Davidson. ФОТО
Сьогодні, 21:50
У Ковелі проїздом побували представники Клубу власників Harley Davidson в Україні. За рухом байкерів мали змогу спостерігати місцеві мешканці.
Власники "залізних коней" охоче позували ковельчанам для світлин на згадку та й самі зробили в місті кілька фото, які розмістили на сторінці клубу HOG Kyiv Chapter Ukraine у facebook, - пише КовельPost.
Клуб H.O.G. Kyiv Chapter Ukraine - це офіційний клуб власників мотоциклів Harley-Davidson в Україні. Він створений для просування байкерської культури і популяризації мотоциклів Harley-Davidson. Основна мета клубу - організація цікавого дозвілля і дружнє спілкування між учасниками. Клуб бере участь у міжнародних фестивалях та інших заходах, які мають відношення до бренду Harley-Davidson і байкерського руху зокрема. Учасники Клубу - соціально активні громадяни, займаються благодійництвом.
Світлинами байків поділились у соцмережі і ковельчани Ігор Шимчук та Руслан Троцюк.
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Власники "залізних коней" охоче позували ковельчанам для світлин на згадку та й самі зробили в місті кілька фото, які розмістили на сторінці клубу HOG Kyiv Chapter Ukraine у facebook, - пише КовельPost.
Клуб H.O.G. Kyiv Chapter Ukraine - це офіційний клуб власників мотоциклів Harley-Davidson в Україні. Він створений для просування байкерської культури і популяризації мотоциклів Harley-Davidson. Основна мета клубу - організація цікавого дозвілля і дружнє спілкування між учасниками. Клуб бере участь у міжнародних фестивалях та інших заходах, які мають відношення до бренду Harley-Davidson і байкерського руху зокрема. Учасники Клубу - соціально активні громадяни, займаються благодійництвом.
Світлинами байків поділились у соцмережі і ковельчани Ігор Шимчук та Руслан Троцюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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