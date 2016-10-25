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У центрі Луцька облаштовують платну парковку. ФОТО

У центрі Луцька облаштовують платну парковку. ФОТО
У Луцьку на вулиці Кривий Вал скоро запрацює платна парковка.

Про це повідомляє ІА “Конкурент”.

Там уже нанесли відповідну розмітку на бордюрі, встановили паркомат та знаки.

Плата становитиме 8 гривень за годину з 7 ранку до 17 години щодня крім суботи, неділі та святкових днів.

У перший день запуску майданчика планують провести інформаційну роботу з водіями.

У центрі Луцька облаштовують платну парковку. ФОТО

У центрі Луцька облаштовують платну парковку. ФОТО

У центрі Луцька облаштовують платну парковку. ФОТО

У центрі Луцька облаштовують платну парковку. ФОТО

У центрі Луцька облаштовують платну парковку. ФОТО

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Теги: парковка, паркомат, Кривий Вал
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