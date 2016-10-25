У центрі Луцька облаштовують платну парковку. ФОТО
Сьогодні, 08:18
У Луцьку на вулиці Кривий Вал скоро запрацює платна парковка.
Про це повідомляє ІА “Конкурент”.
Там уже нанесли відповідну розмітку на бордюрі, встановили паркомат та знаки.
Плата становитиме 8 гривень за годину з 7 ранку до 17 години щодня крім суботи, неділі та святкових днів.
У перший день запуску майданчика планують провести інформаційну роботу з водіями.
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Про це повідомляє ІА “Конкурент”.
Там уже нанесли відповідну розмітку на бордюрі, встановили паркомат та знаки.
Плата становитиме 8 гривень за годину з 7 ранку до 17 години щодня крім суботи, неділі та святкових днів.
У перший день запуску майданчика планують провести інформаційну роботу з водіями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 08:18