У центрі Луцька облаштовують платну парковку. ФОТО





Про це повідомляє



Там уже нанесли відповідну розмітку на бордюрі, встановили паркомат та знаки.



Плата становитиме 8 гривень за годину з 7 ранку до 17 години щодня крім суботи, неділі та святкових днів.



У перший день запуску майданчика планують провести інформаційну роботу з водіями.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Кривий Вал скоро запрацює платна парковка.Про це повідомляє ІА “Конкурент” Там уже нанесли відповідну розмітку на бордюрі, встановили паркомат та знаки.Плата становитиме 8 гривень за годину з 7 ранку до 17 години щодня крім суботи, неділі та святкових днів.У перший день запуску майданчика планують провести інформаційну роботу з водіями.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію