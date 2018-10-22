У селі на Волині рятувальники 2-ий день не можуть загасити пожежу на торфовищі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:26
У Камінь-Каширському районі триває ліквідація пожежі на торфовищі.
Так, 3 травня рятувальники разом з місцевим населенням продовжують гасіння пожежі на торфовищі, що виникла 2 травня поблизу села Видерта й охопила площу 0,7 га, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Для гасіння залучиои пожежний автомобіль, 2 мотопомпи. Працюють 11 рятувальників, 4 працівників водного господарства, 9 осіб з числа місцевого населення.
Станом на 08:30 3 травня пожежу локалізовали, погасили 0,35 га. Ліквідація пожежі триває.
За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб. Проводиться пошук осіб, які можуть бути причетні до виникнення загорання.
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Так, 3 травня рятувальники разом з місцевим населенням продовжують гасіння пожежі на торфовищі, що виникла 2 травня поблизу села Видерта й охопила площу 0,7 га, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Для гасіння залучиои пожежний автомобіль, 2 мотопомпи. Працюють 11 рятувальників, 4 працівників водного господарства, 9 осіб з числа місцевого населення.
Станом на 08:30 3 травня пожежу локалізовали, погасили 0,35 га. Ліквідація пожежі триває.
За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб. Проводиться пошук осіб, які можуть бути причетні до виникнення загорання.
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