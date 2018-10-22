У селі на Волині рятувальники 2-ий день не можуть загасити пожежу на торфовищі. ВІДЕО





Так, 3 травня рятувальники разом з місцевим населенням продовжують гасіння пожежі на торфовищі, що виникла 2 травня поблизу села Видерта й охопила площу 0,7 га, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Для гасіння залучиои пожежний автомобіль, 2 мотопомпи. Працюють 11 рятувальників, 4 працівників водного господарства, 9 осіб з числа місцевого населення.



Станом на 08:30 3 травня пожежу локалізовали, погасили 0,35 га. Ліквідація пожежі триває.



За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб. Проводиться пошук осіб, які можуть бути причетні до виникнення загорання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському районі триває ліквідація пожежі на торфовищі Так, 3 травня рятувальники разом з місцевим населенням продовжують гасіння пожежі на торфовищі, що виникла 2 травня поблизу села Видерта й охопила площу 0,7 га, - інформує ДСНС України у Волинській області.Для гасіння залучиои пожежний автомобіль, 2 мотопомпи. Працюють 11 рятувальників, 4 працівників водного господарства, 9 осіб з числа місцевого населення.Станом на 08:30 3 травня пожежу локалізовали, погасили 0,35 га. Ліквідація пожежі триває.За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб. Проводиться пошук осіб, які можуть бути причетні до виникнення загорання.

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