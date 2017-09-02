Поліція шукає свідків моторошної аварії в селі Крупа під Луцьком

У неділю 21 квітня на автодорозі Луцьк-Дубно. У результаті аварії загинуло троє людей. Поліція просить відгукнутися свідків ДТП.Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Волині.Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Volkswagen Caddy, виїжджаючи на автодорогу Луцьк-Дубно, не надав перевагу в русі внаслідок чого зіткнувся з рейсовим автобусом «Еталон».Внаслідок автопригоди загинув 59-річний водій Volkswagen Caddy, а також двоє пасажирів цього транспортного засобу – 28-річна лучанка та її 7-річний син. Ще одного 5-річного сина загиблої та трьох пасажирів автобуса госпіталізували.З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження правоохоронці просять усіх очевидців події, а також осіб, які володіють будь-якою інформацією з приводу автопригоди, зателефонувати за номером 0332742052 або «102».