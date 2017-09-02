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Поліція шукає свідків моторошної аварії в селі Крупа під Луцьком

Поліція шукає свідків моторошної аварії в селі Крупа під Луцьком
У неділю 21 квітня на автодорозі Луцьк-Дубно в селі Крупа Луцького району зіткнулися автомобіль Volkswagen Caddy та рейсовий автобус, сполученням «Луцьк-Тернопіль». У результаті аварії загинуло троє людей. Поліція просить відгукнутися свідків ДТП.

Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Волині.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Volkswagen Caddy, виїжджаючи на автодорогу Луцьк-Дубно, не надав перевагу в русі внаслідок чого зіткнувся з рейсовим автобусом «Еталон».

Внаслідок автопригоди загинув 59-річний водій Volkswagen Caddy, а також двоє пасажирів цього транспортного засобу – 28-річна лучанка та її 7-річний син. Ще одного 5-річного сина загиблої та трьох пасажирів автобуса госпіталізували.

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З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження правоохоронці просять усіх очевидців події, а також осіб, які володіють будь-якою інформацією з приводу автопригоди, зателефонувати за номером 0332742052 або «102».

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Теги: аварія, Крупа, ДТП, Луцьк, свідки
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