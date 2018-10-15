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Волинські медики розповіли, що робити, коли вкусила змія. ВІДЕО

Волинські медики розповіли, що робити, коли вкусила змія. ВІДЕО
На Волині зафіксували два випадки укусів гадюк у Ківерцівському та Ратнівському районах. У травні у змій починається шлюбний період.

Про це інформує 12 канал.

На гадюку можна натрапити у лісі, біля водойм чи у власному городі. Зазвичай, плазуни, почувши кроки чи голоси, втікають. Проте у спеку вони стають лінивими і млявими. Злякана змія нападає, а не втікає.

Медики кажуть, що при укусі людину найперше потрібно заспокоїти, знерухомити вкушену частину тіла, місце обробити антисептиком, прикласти щось холодне, бажано накласти стерильну пов’язку. Лід допоможе зупинити розповсюдження отрути. Якщо є прикраси, то їх потрібно якнайшвидше зняти, аби не було набряку.

Укус змії викликає згорання крові. А згодом може початися некроз, тобто омертвіння тканин, тому зволікати не можна, розповідає лікар. В управлінні охорони здоров’я кажуть, що за останні 5 років від укусів змій на Волині ніхто не помирав та й антитоксинів в області є достатньо.

Валерій Руцький розповідає, що допомогти людині можна і без введення цього антитоксину. Його використовують, якщо змія дуже велика, або ж якщо вона вкусила дитину. Однак лікар підтверджує: у травні гадюки кусають частенько, тому волинянам потрібно бути обережними в лісі.

На Волині зафіксували два випадки укусів гадюки у Ківерцівському і Ратнівському районах.


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Теги: змія, укус, допомога
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