У Луцькраді підтримують підвищення вартості проїзду до 6 гривень





Про це у коментарі власкору Наталія Штинька.



«Підвищення тарифу на проїзд обгрунтоване економічно. Це поза всякими сумнівами. Вартість пального росте, усі маршрутки старі. Водії не хочуть працювати за малу зарплату. Якщо не підвищити тариф - будуть проблеми», - зазначила чиновниця.



Також вона додала, що зараз у міськраді чекають на відповідь Антимонопольного комітету. Після цього виконком розгляне підняття вартості проїзду.



«Ми надали відділенню АМКУ всі документи. Їх завдання - перевірити правильність процедури. Але вони вирішили цього разу направити у Держпродспоживслужбу економічне обгрунтування тарифу. Чекаємо на відповідь».



Нагадаємо, що в Антимонопольному комітеті повідомили, що вони



Нині ж складається враження, що в провладних кабінетах лояльно ставляться до пропозиції приватних перевізників стосовно підняття вартості проїзду до 6 гривень. І в більшості мало кого з них хвилює сервіс, який по факту відсутній в маршрутках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підвищення вартості проїзду у маршрутках Луцька з 5 до 6 гривень є цілком обгрунтоване.Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» заявила начальник відділу тарифної політики Луцької міськради«Підвищення тарифу на проїзд обгрунтоване економічно. Це поза всякими сумнівами. Вартість пального росте, усі маршрутки старі. Водії не хочуть працювати за малу зарплату. Якщо не підвищити тариф - будуть проблеми», - зазначила чиновниця.Також вона додала, що зараз у міськраді чекають на відповідь Антимонопольного комітету. Після цього виконком розгляне підняття вартості проїзду.«Ми надали відділенню АМКУ всі документи. Їх завдання - перевірити правильність процедури. Але вони вирішили цього разу направити у Держпродспоживслужбу економічне обгрунтування тарифу. Чекаємо на відповідь».Нагадаємо, що в Антимонопольному комітеті повідомили, що вони не можуть впливати на вартість проїзду у місті Луцьку , але здійснюють нагляд за дотриманням процедури. Хоча минулого року працівники антимонопольного комітету рахували економучну доцільність формавання вартості тарифу в міських маршрутках.Нині ж складається враження, що в провладних кабінетах лояльно ставляться до пропозиції приватних перевізників стосовно підняття вартості проїзду до 6 гривень. І в більшості мало кого з них хвилює сервіс, який по факту відсутній в маршрутках.

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