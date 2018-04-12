вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькраді підтримують підвищення вартості проїзду до 6 гривень

У Луцькраді підтримують підвищення вартості проїзду до 6 гривень
Підвищення вартості проїзду у маршрутках Луцька з 5 до 6 гривень є цілком обгрунтоване.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» заявила начальник відділу тарифної політики Луцької міськради Наталія Штинька.

«Підвищення тарифу на проїзд обгрунтоване економічно. Це поза всякими сумнівами. Вартість пального росте, усі маршрутки старі. Водії не хочуть працювати за малу зарплату. Якщо не підвищити тариф - будуть проблеми», - зазначила чиновниця.

Також вона додала, що зараз у міськраді чекають на відповідь Антимонопольного комітету. Після цього виконком розгляне підняття вартості проїзду.

«Ми надали відділенню АМКУ всі документи. Їх завдання - перевірити правильність процедури. Але вони вирішили цього разу направити у Держпродспоживслужбу економічне обгрунтування тарифу. Чекаємо на відповідь».

Нагадаємо, що в Антимонопольному комітеті повідомили, що вони не можуть впливати на вартість проїзду у місті Луцьку, але здійснюють нагляд за дотриманням процедури. Хоча минулого року працівники антимонопольного комітету рахували економучну доцільність формавання вартості тарифу в міських маршрутках.

Нині ж складається враження, що в провладних кабінетах лояльно ставляться до пропозиції приватних перевізників стосовно підняття вартості проїзду до 6 гривень. І в більшості мало кого з них хвилює сервіс, який по факту відсутній в маршрутках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, проїзд, тариф, Луцька міська рада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Дякую п*дари, а зарплати підняти людям? Де хоч якийсь сервіс в тих маршрутках, 6 гривень і їхати як в банці, чи думати чи шофер вб'є всіх коли перегони роблять
Відповісти
Пора просити нелегітимну псевдовладу, яку очолює псевдомер Пустовіт, на вихід!
Відповісти
мало, треба 10!
Відповісти
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Провідна неділя 2019: що можна, а що не варто нести на цвинтар
Сьогодні, 08:17
У Луцькраді підтримують підвищення вартості проїзду до 6 гривень
Сьогодні, 07:08
Показали, як облаштовують центральний парк Луцька. ФОТО
Сьогодні, 06:12
Був у навушниках: підлітка збив потяг, з якого він йшов зустрічати матір
Сьогодні, 05:23
Волинський музикант візьме участь у реконструкції боїв часів Наполеона у Франції. ВІДЕО
Сьогодні, 04:39
Схожі новини
Антимонопольний комітет не може вплинути на підвищення ціни проїзду в луцьких маршрутках Антимонопольний комітет не може вплинути на підвищення ціни проїзду в луцьких маршрутках
03 травень, 07:11
У Луцьку для школярів проїзд хочуть зробити по 3 гривні. ВІДЕО У Луцьку для школярів проїзд хочуть зробити по 3 гривні. ВІДЕО
21 березень, 00:26
«А що перевізники дають взамін на гроші?» - лучанин про підняття тарифів на проїзд «А що перевізники дають взамін на гроші?» - лучанин про підняття тарифів на проїзд
12 квітень, 2018, 10:41
Луцькрада: тариф у 3 гривні не покриває витрат перевізників Луцькрада: тариф у 3 гривні не покриває витрат перевізників
20 лютий, 2017, 17:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Провідна неділя 2019: що можна, а що не варто нести на цвинтар
Сьогодні, 08:17
 0
У Луцькраді підтримують підвищення вартості проїзду до 6 гривень
Сьогодні, 07:08
 0
Показали, як облаштовують центральний парк Луцька. ФОТО
Сьогодні, 06:12
 0
Був у навушниках: підлітка збив потяг, з якого він йшов зустрічати матір
Сьогодні, 05:23
 0
Волинський музикант візьме участь у реконструкції боїв часів Наполеона у Франції. ВІДЕО
Сьогодні, 04:39
 0
Медіа
відео
1/8