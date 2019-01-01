Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО

Організатори заходу "Волинська Голландія" зробили фоторепортаж, під назвою "Найкрутіші мешти фестивалю".Світлини опублікували на сторінці "ЛилиЛайн" у Facebook."Незважаючи на погоду - чобітки, підбори, кросівки та капці. У чому тільки не дефілювали на нашому полі. Тож пропонуємо переглянути та обрати найкращі!", - йдеться у дописі.Нагадаємо, 30 квітня почався фестиваль «Волинська Голландія». Два гектари поля, що на 36-ому кілометрі траси «Луцьк-Ковель», відкрили для відвідувачів.Планувалось, що на поле можна буде потрапити до 2 травня, однак фестиваль вирішили продовжити ще на два дні – до суботи, 4 травня. Вхід з 10:00 до 18:00.