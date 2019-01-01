Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
Сьогодні, 11:22
Організатори заходу "Волинська Голландія" зробили фоторепортаж, під назвою "Найкрутіші мешти фестивалю".
Світлини опублікували на сторінці "ЛилиЛайн" у Facebook.
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"Незважаючи на погоду - чобітки, підбори, кросівки та капці. У чому тільки не дефілювали на нашому полі. Тож пропонуємо переглянути та обрати найкращі!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 30 квітня почався фестиваль «Волинська Голландія». Два гектари поля, що на 36-ому кілометрі траси «Луцьк-Ковель», відкрили для відвідувачів.
Планувалось, що на поле можна буде потрапити до 2 травня, однак фестиваль вирішили продовжити ще на два дні – до суботи, 4 травня. Вхід з 10:00 до 18:00.
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Світлини опублікували на сторінці "ЛилиЛайн" у Facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
"Незважаючи на погоду - чобітки, підбори, кросівки та капці. У чому тільки не дефілювали на нашому полі. Тож пропонуємо переглянути та обрати найкращі!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 30 квітня почався фестиваль «Волинська Голландія». Два гектари поля, що на 36-ому кілометрі траси «Луцьк-Ковель», відкрили для відвідувачів.
Планувалось, що на поле можна буде потрапити до 2 травня, однак фестиваль вирішили продовжити ще на два дні – до суботи, 4 травня. Вхід з 10:00 до 18:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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