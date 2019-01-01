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Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО

Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
Організатори заходу "Волинська Голландія" зробили фоторепортаж, під назвою "Найкрутіші мешти фестивалю".

Світлини опублікували на сторінці "ЛилиЛайн" у Facebook.

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"Незважаючи на погоду - чобітки, підбори, кросівки та капці. У чому тільки не дефілювали на нашому полі. Тож пропонуємо переглянути та обрати найкращі!", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 30 квітня почався фестиваль «Волинська Голландія». Два гектари поля, що на 36-ому кілометрі траси «Луцьк-Ковель», відкрили для відвідувачів.

Планувалось, що на поле можна буде потрапити до 2 травня, однак фестиваль вирішили продовжити ще на два дні – до суботи, 4 травня. Вхід з 10:00 до 18:00.
Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО


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Теги: «Волинська Голландія», тюльпани, фестиваль
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