Три кілометри бездоріжжям: на Волині діти йдуть на навчання по багнюці. ФОТО
Сьогодні, 00:26
Волинянка Людмила Тищук нарікає на стан дороги, якою до навчальних закладів щодня ходять учні та дошкільнята.
Про це жінка написала у соцмережі. Авторка допису порівнює два сусідні села, які належать до різних районів.
"Перше фото - село Лучичі Ратнівського району, друге фото - село Колодниця Ковельського району. На першому фото дорога другорядна, а на другому - центральна, на жаль. І це всього-навсього якихось 1,5 кілометри від Ковеля.
Внаслідок такої бездіяльності влади 53 школярики і 8 дошкільнят змушені пішки ходити зі школи 3 кілометри по такій багнюці (або безпросвітній пилюці).
Дякуємо, нешановна наша владо і чекайте від нас відповідних дій!", - написала жінка.
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Про це жінка написала у соцмережі. Авторка допису порівнює два сусідні села, які належать до різних районів.
"Перше фото - село Лучичі Ратнівського району, друге фото - село Колодниця Ковельського району. На першому фото дорога другорядна, а на другому - центральна, на жаль. І це всього-навсього якихось 1,5 кілометри від Ковеля.
Внаслідок такої бездіяльності влади 53 школярики і 8 дошкільнят змушені пішки ходити зі школи 3 кілометри по такій багнюці (або безпросвітній пилюці).
Дякуємо, нешановна наша владо і чекайте від нас відповідних дій!", - написала жінка.
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