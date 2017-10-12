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Три кілометри бездоріжжям: на Волині діти йдуть на навчання по багнюці. ФОТО

Три кілометри бездоріжжям: на Волині діти йдуть на навчання по багнюці. ФОТО
Волинянка Людмила Тищук нарікає на стан дороги, якою до навчальних закладів щодня ходять учні та дошкільнята.

Про це жінка написала у соцмережі. Авторка допису порівнює два сусідні села, які належать до різних районів.

"Перше фото - село Лучичі Ратнівського району, друге фото - село Колодниця Ковельського району. На першому фото дорога другорядна, а на другому - центральна, на жаль. І це всього-навсього якихось 1,5 кілометри від Ковеля.

Внаслідок такої бездіяльності влади 53 школярики і 8 дошкільнят змушені пішки ходити зі школи 3 кілометри по такій багнюці (або безпросвітній пилюці).

Дякуємо, нешановна наша владо і чекайте від нас відповідних дій!", - написала жінка.

Три кілометри бездоріжжям: на Волині діти йдуть на навчання по багнюці. ФОТО
Три кілометри бездоріжжям: на Волині діти йдуть на навчання по багнюці. ФОТО

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Теги: дорога, Лучичі, Колодниця, бездоріжжя
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