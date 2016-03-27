У місті на Волині знайшли давню «капсулу часу»





Про це інформує



"В Горохові, на будівельному майданчику біля школи номер 1, знайшли «капсулу часу», датовану 1979 роком. На жаль, автори записок невідомі, тому публікуємо тут фото. Можливо, хтось впізнає себе чи своїх рідних. Передамо їх до шкільного музею", – повідомили у групі «Горохів - моє місто!!!» у Facebook.‎



Варто зазначити, що у радянських школах існувала традиція закопувати такі капсули. Це робили з метою залишити спогад про себе майбутнім поколінням чи навіть собі – тільки більш дорослим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові на будівельному майданчику біля однієї зі шкіл знайшли "капсулу часу".Про це інформує район.Горохів "В Горохові, на будівельному майданчику біля школи номер 1, знайшли «капсулу часу», датовану 1979 роком. На жаль, автори записок невідомі, тому публікуємо тут фото. Можливо, хтось впізнає себе чи своїх рідних. Передамо їх до шкільного музею", – повідомили у групі «Горохів - моє місто!!!» у Facebook.‎Варто зазначити, що у радянських школах існувала традиція закопувати такі капсули. Це робили з метою залишити спогад про себе майбутнім поколінням чи навіть собі – тільки більш дорослим.

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