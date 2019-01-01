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5 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

5 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 травня 2019 року вшановують преподобного Феодора Сікеота, єпископа Анастасіупольского. Цей день в календарі є відомим як день Луки, або Цибулевий день. Святий Лука був учнем апостола Павла. Він автор двох книг Нового завіту – Євангелія від Луки, а також Діянь апостолів.

Про це інформує 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Віталій, Федір, Всеволод.

Народні прикмети на 5 травня

– Зозуля кує регулярно – до теплої погоди.

– Гроза – до хорошого урожаю.

– Якщо за вікном тепло і ясно, то настав час приступати до посівних робіт.

– Сни з 4 на 5 травня в точності збуваються. Сновидіння, побачене вдень 5 травня, є віщим.

Що можна робити 5 травня

1. У цей день можна вперше почути зозулю. Почувши кування, дістаньте гаманець, потрясіть їм і скажіть:

"Як зозуля буде все літо кувати,
Так до мене гроші будуть приставати.
Ключ, замок, язик. Амінь".

Що не можна робити 5 травня

1. Цього дня намагаються без потреби не ходити в ліс. Цього дня нечиста сила має велику силу.


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Теги: свято, прикмети
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