вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі прикордонники «спалили» 32 ящики з незаконним куривом

Луцькі прикордонники «спалили» 32 ящики з незаконним куривом
Військовослужбовці Луцького загону неподалік річки Західний Буг, що на кордоні із Польщею, виявили приховані 8 ящиків сигарет та гумовий човен.

Подія трапилася 4 квітня, повідомляє Держприкордонслужба.

Згодом, під час ретельної перевірки прилеглої місцевості, зелені берети виявили ще 24 ящики з сигаретами, які також були приховані серед густої рослинності.

Ймовірно, зловмисники завчасно заховали свій товар аби потім непомітно переправити його до сусідньої Польщі.

Наразі 32 ящики тютюнових виробів (15 988 пачок) різних найменувань та човен передано відповідним компетентним органам. Правоохоронці проводять заходи зі встановлення осіб, які причетні до вказаного правопорушення.
Луцькі прикордонники «спалили» 32 ящики з незаконним куривом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цигарки, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині невідомі повалили дорожні знаки. ФОТО
Сьогодні, 12:47
«Проскочу – і нічого не буде»: у Луцьку водій, аби уникнути аварії, злетів в кювет. ВІДЕО
Сьогодні, 12:42
Луцькі прикордонники «спалили» 32 ящики з незаконним куривом
Сьогодні, 12:27
Провідна неділя 2019: історія, традиції та прикмети свята в Україні
Сьогодні, 12:17
У луцькому парку відкрили кафе на воді. ФОТО
Сьогодні, 11:55
Схожі новини
На Волині пес прикордонників винюхав тютюнову контрабанду На Волині пес прикордонників винюхав тютюнову контрабанду
23 серпень, 2018, 14:46
Сигаретні барони з Волині купили літак і доправляли контрабанду за кордон. ВІДЕО Сигаретні барони з Волині купили літак і доправляли контрабанду за кордон. ВІДЕО
30 липень, 2018, 15:59
Прикордонники затримали неповнолітніх контрабандистів з Любомля Прикордонники затримали неповнолітніх контрабандистів з Любомля
25 вересень, 2016, 08:25
На Волині чоловік намагався незаконно перевезти 4 тисячі пачок цигарок. ФОТО На Волині чоловік намагався незаконно перевезти 4 тисячі пачок цигарок. ФОТО
09 квітень, 2015, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля річки впіймали неповнолітнього з «травичкою»
Сьогодні, 12:53
 0
У селі на Волині невідомі повалили дорожні знаки. ФОТО
Сьогодні, 12:47
 0
«Проскочу – і нічого не буде»: у Луцьку водій, аби уникнути аварії, злетів в кювет. ВІДЕО
Сьогодні, 12:42
 0
Луцькі прикордонники «спалили» 32 ящики з незаконним куривом
Сьогодні, 12:27
 0
Провідна неділя 2019: історія, традиції та прикмети свята в Україні
Сьогодні, 12:17
 0
Медіа
відео
1/8