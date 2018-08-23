Луцькі прикордонники «спалили» 32 ящики з незаконним куривом





Подія трапилася 4 квітня, повідомляє Держприкордонслужба.



Згодом, під час ретельної перевірки прилеглої місцевості, зелені берети виявили ще 24 ящики з сигаретами, які також були приховані серед густої рослинності.



Ймовірно, зловмисники завчасно заховали свій товар аби потім непомітно переправити його до сусідньої Польщі.



Наразі 32 ящики тютюнових виробів (15 988 пачок) різних найменувань та човен передано відповідним компетентним органам. Правоохоронці проводять заходи зі встановлення осіб, які причетні до вказаного правопорушення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці Луцького загону неподалік річки Західний Буг, що на кордоні із Польщею, виявили приховані 8 ящиків сигарет та гумовий човен.Подія трапилася 4 квітня, повідомляє Держприкордонслужба.Згодом, під час ретельної перевірки прилеглої місцевості, зелені берети виявили ще 24 ящики з сигаретами, які також були приховані серед густої рослинності.Ймовірно, зловмисники завчасно заховали свій товар аби потім непомітно переправити його до сусідньої Польщі.Наразі 32 ящики тютюнових виробів (15 988 пачок) різних найменувань та човен передано відповідним компетентним органам. Правоохоронці проводять заходи зі встановлення осіб, які причетні до вказаного правопорушення.

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