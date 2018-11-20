У Луцьку біля річки впіймали неповнолітнього з «травичкою»
Сьогодні, 12:53
У Луцьку біля Стиру виявили хлопця з «травичкою».
4 квітня ввечері піший екіпаж патрульних разом з нацгвардійцями помітив у центральному парку, поблизу річки Стир, підозрілого громадянина.
При поверхневій перевірці у нього виявили речовину зеленого кольору рослинного походження, ззовні схожу на наркотичну.
Хлопцеві в червні буде лише 18 років, тож про випадок сповістили його матір та педагога. Згідно з процедурою, на місці далі працювала слідчо-оперативна група.
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4 квітня ввечері піший екіпаж патрульних разом з нацгвардійцями помітив у центральному парку, поблизу річки Стир, підозрілого громадянина.
При поверхневій перевірці у нього виявили речовину зеленого кольору рослинного походження, ззовні схожу на наркотичну.
Хлопцеві в червні буде лише 18 років, тож про випадок сповістили його матір та педагога. Згідно з процедурою, на місці далі працювала слідчо-оперативна група.
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