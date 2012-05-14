На Волині впіймали «рибних» порушників





Про це інформує



Інцидент стався на річці Луга, поблизу села Тростянка, що на Володимирщині.



Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.



На них склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя лову вилучили. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На минулому тижні інспектори Волинського рибоохоронного патруля викрили порушників, які здійснювали вилов риби забороненим знаряддям лову – риболовецькою сіткою.Про це інформує район.Володимир-Волинський Інцидент стався на річці Луга, поблизу села Тростянка, що на Володимирщині.Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.На них склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя лову вилучили. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

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