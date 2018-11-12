Швирнув гроші та вигнав на дощ: у Луцьку водій маршрутки відмовився везти дитину без учнівського
Сьогодні, 21:15
Сьогодні, 5 травня, водій маршрутки №24 відмовився везти дівчинку, яка забула унчівський квиток. При цьому дівчинка заплатила за проїзд 2 гривні.
Про це у соцмережі написала волонтерка Інна Голдованська.
"Скільки можна вже писати про ті довбані маршрутки і про перевізників. Дитина, якій 14 років проплатила 2 грн. за проїзд і їй швирнули ті гроші назад і вигнали на дощ, бо вона не мала при собі учнівського.
Не просила безкоштовно, проплатила згідно свого віку.
Сьогодні 05.05.19, 17:25 біля північного ринку вигнали мою дитину - маршрут 24 Картонно-руберойдовый завод - Полонка (ул. Ранкова)", - йдеться в дописі.
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Про це у соцмережі написала волонтерка Інна Голдованська.
"Скільки можна вже писати про ті довбані маршрутки і про перевізників. Дитина, якій 14 років проплатила 2 грн. за проїзд і їй швирнули ті гроші назад і вигнали на дощ, бо вона не мала при собі учнівського.
Не просила безкоштовно, проплатила згідно свого віку.
Сьогодні 05.05.19, 17:25 біля північного ринку вигнали мою дитину - маршрут 24 Картонно-руберойдовый завод - Полонка (ул. Ранкова)", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Набийте рило цьому бидляку .
Цікаво,а як в Європі...
А не пробували дати дитині більше гривень на 10?? Я не проти водія як і непроти Вас... ми прямуємо в Європу.. нема документа - доплати! А дощ то не мороз.... хочете все офіційно без корупцій -вперед... і нетреба тут зараз про людяність і т.д.
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