вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Швирнув гроші та вигнав на дощ: у Луцьку водій маршрутки відмовився везти дитину без учнівського

Швирнув гроші та вигнав на дощ: у Луцьку водій маршрутки відмовився везти дитину без учнівського
Сьогодні, 5 травня, водій маршрутки №24 відмовився везти дівчинку, яка забула унчівський квиток. При цьому дівчинка заплатила за проїзд 2 гривні.

Про це у соцмережі написала волонтерка Інна Голдованська.

"Скільки можна вже писати про ті довбані маршрутки і про перевізників. Дитина, якій 14 років проплатила 2 грн. за проїзд і їй швирнули ті гроші назад і вигнали на дощ, бо вона не мала при собі учнівського.

Не просила безкоштовно, проплатила згідно свого віку.

Сьогодні 05.05.19, 17:25 біля північного ринку вигнали мою дитину - маршрут 24 Картонно-руберойдовый завод - Полонка (ул. Ранкова)", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, квиток, учнівський, проїзд, дощ, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Набийте рило цьому бидляку .
Відповісти
Цікаво,а як в Європі...
Відповісти
А не пробували дати дитині більше гривень на 10?? Я не проти водія як і непроти Вас... ми прямуємо в Європу.. нема документа - доплати! А дощ то не мороз.... хочете все офіційно без корупцій -вперед... і нетреба тут зараз про людяність і т.д.
Відповісти
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загинули 13 осіб: у Москві під час аварійної посадки загорівся літак. ВІДЕО
Сьогодні, 22:16
Через негоду кілька сіл Луцького району – без світла
Сьогодні, 21:52
Швирнув гроші та вигнав на дощ: у Луцьку водій маршрутки відмовився везти дитину без учнівського
Сьогодні, 21:15
Дощ і світло ліхтарів: магічний вечірній Луцьк на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 20:41
Показали, як за 5 років обміліла волинська річка
Сьогодні, 20:05
Схожі новини
У Луцьку водій маршрутки проігнорував дитину на зупинці. ФОТО У Луцьку водій маршрутки проігнорував дитину на зупинці. ФОТО
12 листопад, 2018, 08:40
У Луцькраді підтримують підвищення вартості проїзду до 6 гривень У Луцькраді підтримують підвищення вартості проїзду до 6 гривень
04 травень, 07:08
Антимонопольний комітет не може вплинути на підвищення ціни проїзду в луцьких маршрутках Антимонопольний комітет не може вплинути на підвищення ціни проїзду в луцьких маршрутках
03 травень, 07:11
Луцький перевізник просить підвищити вартість проїзду у маршрутках ввечері до 7 гривень Луцький перевізник просить підвищити вартість проїзду у маршрутках ввечері до 7 гривень
18 квітень, 15:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загинули 13 осіб: у Москві під час аварійної посадки загорівся літак. ВІДЕО
Сьогодні, 22:16
 0
Через негоду кілька сіл Луцького району – без світла
Сьогодні, 21:52
 0
Швирнув гроші та вигнав на дощ: у Луцьку водій маршрутки відмовився везти дитину без учнівського
Сьогодні, 21:15
 0
Дощ і світло ліхтарів: магічний вечірній Луцьк на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 20:41
 0
Показали, як за 5 років обміліла волинська річка
Сьогодні, 20:05
 0
Медіа
відео
1/8