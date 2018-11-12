Швирнув гроші та вигнав на дощ: у Луцьку водій маршрутки відмовився везти дитину без учнівського





Про це у соцмережі Інна Голдованська.



"Скільки можна вже писати про ті довбані маршрутки і про перевізників. Дитина, якій 14 років проплатила 2 грн. за проїзд і їй швирнули ті гроші назад і вигнали на дощ, бо вона не мала при собі учнівського.



Не просила безкоштовно, проплатила згідно свого віку.



Сьогодні 05.05.19, 17:25 біля північного ринку вигнали мою дитину - маршрут 24 Картонно-руберойдовый завод - Полонка (ул. Ранкова)", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 5 травня, водій маршрутки №24 відмовився везти дівчинку, яка забула унчівський квиток. При цьому дівчинка заплатила за проїзд 2 гривні.Про це у соцмережі написала волонтерка"Скільки можна вже писати про ті довбані маршрутки і про перевізників. Дитина, якій 14 років проплатила 2 грн. за проїзд і їй швирнули ті гроші назад і вигнали на дощ, бо вона не мала при собі учнівського.Не просила безкоштовно, проплатила згідно свого віку.Сьогодні 05.05.19, 17:25 біля північного ринку вигнали мою дитину - маршрут 24 Картонно-руберойдовый завод - Полонка (ул. Ранкова)", - йдеться в дописі.

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