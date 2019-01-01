вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Юрія: що можна і не можна робити в цей день

Юрія: що можна і не можна робити в цей день
6 травня 2019 року святкують День святого Юрія. Він є покровителем хліборобства і скотарства у всіх християнських народів. Вважають, що на Юрія "весна сходить на землю", а святий цього дня "відмикає землю". У цей день відбувається перший в році вигін худоби на пасовисько. Женуть худобу свяченою вербою, яку святили на Вербну неділю.

Іменини сьогодні святкують: Валерій, Іван, Георгій, Олександр, пише 24 канал.

Народні прикмети на 6 травня

– Якщо чути голос птаха – погана прикмета на врожай.

– Редьку треба сіяти на Юрія, щоб була соковитою.

– Якщо на Юрія буде буря, то буде мокре літо.

– Закувала зозуля до Юрія – на поганий врожай.

– Якщо хрущі з'являються у великій кількості, то це ознака доброго врожаю на просо.

– Якщо багато хрущів навесні, то літо буде гарне, не дуже дощове.

– Якщо хрущі з'явилися заскоро, ще у квітні, то травня чекай дощового.

– По кульбабі можна дізнатися погоду, бо перед похолоданням квіточки в цієї рослини завжди закриваються.

Що можна робити 6 травня

1. Наші предки цього дня до сходу сонця збирали росу і хворі промивали нею очі, дівчата вмивалися нею, щоб бути красивими, старші люди мочили голову в росу "щоб не боліла", а господині кропили цією росою домашню птицю – "щоб плодилися курчата".

Що не можна робити 6 травня

1. Після Юрія не можна сіяти маку, гарбузів і кукурудзи, бо пізно і майже нічого не вродить, малий врожай буде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юрія, 6 травня, прикмети, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь – в топі областей, де найповільніше підвищують пенсію
Сьогодні, 09:15
Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку
Сьогодні, 09:07
Юрія: що можна і не можна робити в цей день
Сьогодні, 08:55
Собаки, п'яниці та залізничні колії: у Луцьку люди хочуть, але не можуть обгородити територію біля будинку
Сьогодні, 08:17
У громаді під Луцьком встановили ліхтарі на вулицях, де ніколи не було освітлення
Сьогодні, 07:35
Схожі новини
Чому сьогодні обов'язково треба піти на цвинтар: що можна і не можна робити 3 травня Чому сьогодні обов'язково треба піти на цвинтар: що можна і не можна робити 3 травня
03 травень, 08:57
Вербна неділя 2019: традиції, прикмети та забобони для дівчат Вербна неділя 2019: традиції, прикмети та забобони для дівчат
21 квітень, 09:13
16 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 16 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
16 квітень, 09:32
12 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 12 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
12 квітень, 09:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли про стан пішохода, якого збила зранку автівка у Луцьку
Сьогодні, 10:26
 0
У Луцьку автівка збила пішохода
Сьогодні, 10:16
 0
На Волині за минулі три доби медики «швидкої» 6 разів виїжджали на аварії
Сьогодні, 10:12
 0
У Маріуполі двоє дітей загинули під горою піску, яка обвалилася на них
Сьогодні, 10:03
 0
Показали, які ретромашини зареєстрували на Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8