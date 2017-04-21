Адвокат з Луцька вимагав у клієнта 2 тисячі доларів хабара. ФОТО
Сьогодні, 12:31
Сьогодні, 7 травня, співробітники Луцького відділу поліції у співпраці із оперативниками управління захисту економіки в області Національної поліції затримали на отриманні неправомірної вигоди місцевого адвоката.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Правопорушник, 62-річний лучанин, вимагав у клієнта 2 тисячі доларів США для прийняття органами слідства позитивного рішення в кримінальному провадженні. Кошти поліцейські вилучили.
За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.
Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та із спеціальною конфіскацією.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Правопорушник, 62-річний лучанин, вимагав у клієнта 2 тисячі доларів США для прийняття органами слідства позитивного рішення в кримінальному провадженні. Кошти поліцейські вилучили.
За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.
Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та із спеціальною конфіскацією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Адвокат отримав свої заробленні за ведення справаи. Який тут хабар? Він не посадоова особа і нічого не вирішує .
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