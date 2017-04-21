Адвокат з Луцька вимагав у клієнта 2 тисячі доларів хабара. ФОТО





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Правопорушник, 62-річний лучанин, вимагав у клієнта 2 тисячі доларів США для прийняття органами слідства позитивного рішення в кримінальному провадженні. Кошти поліцейські вилучили.



За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.



Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та із спеціальною конфіскацією.







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