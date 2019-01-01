Луцький гінеколог розповіла, як розпізнати «жіночу» хворобу

Алла Воробей поділилася, як розпізнати хворобу, що грозить жіночому здоров'ю.



Про це вона розповіла в



"Будь-який біль, виділення, нерегулярний менструальний цикл, болючі статеві акти – усе це вимагає звертатися до лікаря. Чому? Біль може свідчити про запальний процес, пухлину, кісту. Порушення циклу може бути навіть проявом онкології – раку матки. Рясні виділення, виділення з запахом також можуть бути симптомом хвороби", - зауважила вона.



Лікар наголосила, що жінкам необхідно звертатися до гінеколога не рідше, аніж 1 раз у рік. Молодші можуть проходити огляд частіше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Акушер-гінеколог Луцької міської клінічної лікарніподілилася, як розпізнати хворобу, що грозить жіночому здоров'ю.Про це вона розповіла в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost "Будь-який біль, виділення, нерегулярний менструальний цикл, болючі статеві акти – усе це вимагає звертатися до лікаря. Чому? Біль може свідчити про запальний процес, пухлину, кісту. Порушення циклу може бути навіть проявом онкології – раку матки. Рясні виділення, виділення з запахом також можуть бути симптомом хвороби", - зауважила вона.Лікар наголосила, що жінкам необхідно звертатися до гінеколога не рідше, аніж 1 раз у рік. Молодші можуть проходити огляд частіше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію