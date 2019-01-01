Луцький гінеколог розповіла, як розпізнати «жіночу» хворобу
Сьогодні, 15:30
Акушер-гінеколог Луцької міської клінічної лікарні Алла Воробей поділилася, як розпізнати хворобу, що грозить жіночому здоров'ю.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
"Будь-який біль, виділення, нерегулярний менструальний цикл, болючі статеві акти – усе це вимагає звертатися до лікаря. Чому? Біль може свідчити про запальний процес, пухлину, кісту. Порушення циклу може бути навіть проявом онкології – раку матки. Рясні виділення, виділення з запахом також можуть бути симптомом хвороби", - зауважила вона.
Лікар наголосила, що жінкам необхідно звертатися до гінеколога не рідше, аніж 1 раз у рік. Молодші можуть проходити огляд частіше.
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Про це вона розповіла в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
"Будь-який біль, виділення, нерегулярний менструальний цикл, болючі статеві акти – усе це вимагає звертатися до лікаря. Чому? Біль може свідчити про запальний процес, пухлину, кісту. Порушення циклу може бути навіть проявом онкології – раку матки. Рясні виділення, виділення з запахом також можуть бути симптомом хвороби", - зауважила вона.
Лікар наголосила, що жінкам необхідно звертатися до гінеколога не рідше, аніж 1 раз у рік. Молодші можуть проходити огляд частіше.
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