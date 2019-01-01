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Чи дійсно існує ПМС: луцький акушер-гінеколог розвіяла міфи

Чи дійсно існує ПМС: луцький акушер-гінеколог розвіяла міфи
Суперечки щодо того, чи є передменструальний синдром надуманою хворобою або ж реальною точаться вже давно. Луцький акушер-гінеколог Алла Воробей розставила всі крапки у цьому питанні.

Про це йдеться в в інтерв'ю Інформаційного агентства ВолиньPost.

"Це реальна хвороба. Дійсно є певний тип жінок, які страждають від ПМС. Це приносить багато незручностей, вибиває з колії, знижує працездатність. Передменструальний синдром можна і треба лікувати препаратами. Але знову ж таки, тільки попередньо проконсультувавшись із гінекологом", - відзначила лікар.

Алла Воробей наголосила, що ні в якому разі не потрібно терпіти біль під час критичних днів, адже це - "фізіологічний процес, котрий не повинен приносити дискомфорт".

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Теги: медицина, здоров'я, жінки
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