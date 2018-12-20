У Луцьку зіткнулись три автомобілі
Сьогодні, 17:01
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого зіткнулись три автівки.
Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь24».
Аварія трапилася у вівторок, 7 травня. Зіткнулися три автомобілі: Volkswagen Golf, Audi та Kia Sorento.
Внаслідок зіткнення Volkswagen виїхав виїхав на бруківку. Усі автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
На місці ДТП працює патрульна поліція. За попередньою інформацією, потерпілих немає.
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Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь24».
Аварія трапилася у вівторок, 7 травня. Зіткнулися три автомобілі: Volkswagen Golf, Audi та Kia Sorento.
Внаслідок зіткнення Volkswagen виїхав виїхав на бруківку. Усі автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
На місці ДТП працює патрульна поліція. За попередньою інформацією, потерпілих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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