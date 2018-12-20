У Луцьку зіткнулись три автомобілі





Про це повідомляє інтернет-видання



Аварія трапилася у вівторок, 7 травня. Зіткнулися три автомобілі: Volkswagen Golf, Audi та Kia Sorento.



Внаслідок зіткнення Volkswagen виїхав виїхав на бруківку. Усі автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.



На місці ДТП працює патрульна поліція. За попередньою інформацією, потерпілих немає.



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