Померлий у луцькому СІЗО – чоловік з Хмельниччини
Сьогодні, 15:15
Слідчі розпочали кримінальне провадження через смерть 44-річного ув'язненого у слідчому ізоляторі Луцька.
Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що повідомлення про смерть засудженого надійшло на лінію служби «102» поліції близько четвертої години ночі 7 травня. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.
Померлий чоловік – уродженець Хмельницької області. З метою остаточного встановлення часу та причин смерті потерпілого тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, померлий – чоловік 1975 року нароження, неодружений, раніше судимий. У СІЗО перебував з липня 2017 року. Відбував покарання за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (йдеться про злочини, пов’язані з наркотиками).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що повідомлення про смерть засудженого надійшло на лінію служби «102» поліції близько четвертої години ночі 7 травня. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.
Померлий чоловік – уродженець Хмельницької області. З метою остаточного встановлення часу та причин смерті потерпілого тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, померлий – чоловік 1975 року нароження, неодружений, раніше судимий. У СІЗО перебував з липня 2017 року. Відбував покарання за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (йдеться про злочини, пов’язані з наркотиками).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Кого з волинських учителів хочуть відзначити премією
Сьогодні, 15:44
Луцький гінеколог розповіла, як розпізнати «жіночу» хворобу
Сьогодні, 15:30
Померлий у луцькому СІЗО – чоловік з Хмельниччини
Сьогодні, 15:15
На Сумщині зарізали двох пенсіонерів
Сьогодні, 15:11
На ставку біля Володимира виловили тіло чоловіка
Сьогодні, 14:55