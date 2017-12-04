Померлий у луцькому СІЗО – чоловік з Хмельниччини

Слідчі розпочали кримінальне провадження через смерть 44-річного ув'язненого у слідчому ізоляторі Луцька.Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що повідомлення про смерть засудженого надійшло на лінію служби «102» поліції близько четвертої години ночі 7 травня. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.Померлий чоловік – уродженець Хмельницької області. З метою остаточного встановлення часу та причин смерті потерпілого тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.Слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Проводиться досудове розслідування.Нагадаємо, померлий –. У СІЗО перебував з липня 2017 року. Відбував покарання за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (йдеться про злочини, пов’язані з наркотиками).