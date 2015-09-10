Митники пояснили, чому не пускали через «Устилуг» людей з купленим у Польщі пальним





Про це інвормує Волинська митниця ДФС.



Тект допису подаємо без змін і правок:



"Волинська митниця у межах наданих їй законодавством повноважень постійно протидіє подрібненню комерційних партій товару. 6 травня через пункт пропуску «Устилуг» майже одночасно до України в’їхало 19 мікроавтобусів, які перевозили більше сотні пасажирів, в тому числі 6 дітей. На кожного з них підряд і майже під копірку на польській гуртівні були виписані чеки на товар «моторна олія», по 47 л на кожного, в тому числі на дітей. Усі паливно-мастильні матеріали – 5450 л, майже 6 тонн – були залиті в одинакові для усіх 5 літрові каністри.



За сукупністю ознак комерційної партії, усім було відмовлено у пропуску цього товару на територію України і запропоновано повернутись у Польщу для належного митного оформлення товару. Якраз на цьому етапі люди почали масово скаржитись журналістам на ніби-то перепони, які митники ставлять на шляху їхнього «чесного заробітку».



Волинська митниця вкотре роз’яснює, що ліміт у 50 кг і 500 Євро (або 50 кг і 50 Євро для тих, хто перетинає кордон частіше 1 разу на 72 години) для неоподаткованого ввезення імпорту громадянином, що в’їжджає в Україну через автомобільний пункт пропуску, стосується його ОСОБИСТИХ ПОТРЕБ. Подрібнення комерційної партії товару з цинічним використанням дітей, людей похилого віку і соціальних проблем волинських родин - це явище, що є великою загрозою економічним інтересам України.



На ньому спритні ділки, ухиляючись від сплати митних платежів у великих розмірах, наживають шалені статки. А мізерні гроші, які вони пропонують соціально незахищеним жителям волинських сіл, потім виливаються проблемами передусім для самих громадян – із штрафами, кримінальними справами і зіпсутими нервами.



Про шкоду від таких ніби-то «несуттєвих», але протиправних «заробітків» красномовно свідчить такий факт: після митного оформлення цієї одної і зовсім невеличкої для обсягів Волинської митниці партії товару до державного бюджету України надійшло понад 50 тис грн митних платежів.



Громадяни повернулися з пункту пропуску «Устилуг» додому. Волинська митниця ДФС сподівається, що більше вони не найматимуться на таку «роботу» і не залучатимуть до протиправних дій своїх неповнолітніх дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські митники дали офіційний коментар щодо інформації, де було сказано, що на «Устилузі митники не пускали людей, які везли в Україну пальне з Польщ і.Про це інвормує Волинська митниця ДФС.Тект допису подаємо без змін і правок:"Волинська митниця у межах наданих їй законодавством повноважень постійно протидіє подрібненню комерційних партій товару. 6 травня через пункт пропуску «Устилуг» майже одночасно до України в’їхало 19 мікроавтобусів, які перевозили більше сотні пасажирів, в тому числі 6 дітей. На кожного з них підряд і майже під копірку на польській гуртівні були виписані чеки на товар «моторна олія», по 47 л на кожного, в тому числі на дітей. Усі паливно-мастильні матеріали – 5450 л, майже 6 тонн – були залиті в одинакові для усіх 5 літрові каністри.За сукупністю ознак комерційної партії, усім було відмовлено у пропуску цього товару на територію України і запропоновано повернутись у Польщу для належного митного оформлення товару. Якраз на цьому етапі люди почали масово скаржитись журналістам на ніби-то перепони, які митники ставлять на шляху їхнього «чесного заробітку».Волинська митниця вкотре роз’яснює, що ліміт у 50 кг і 500 Євро (або 50 кг і 50 Євро для тих, хто перетинає кордон частіше 1 разу на 72 години) для неоподаткованого ввезення імпорту громадянином, що в’їжджає в Україну через автомобільний пункт пропуску, стосується його ОСОБИСТИХ ПОТРЕБ. Подрібнення комерційної партії товару з цинічним використанням дітей, людей похилого віку і соціальних проблем волинських родин - це явище, що є великою загрозою економічним інтересам України.На ньому спритні ділки, ухиляючись від сплати митних платежів у великих розмірах, наживають шалені статки. А мізерні гроші, які вони пропонують соціально незахищеним жителям волинських сіл, потім виливаються проблемами передусім для самих громадян – із штрафами, кримінальними справами і зіпсутими нервами.Про шкоду від таких ніби-то «несуттєвих», але протиправних «заробітків» красномовно свідчить такий факт: після митного оформлення цієї одної і зовсім невеличкої для обсягів Волинської митниці партії товару до державного бюджету України надійшло понад 50 тис грн митних платежів.Громадяни повернулися з пункту пропуску «Устилуг» додому. Волинська митниця ДФС сподівається, що більше вони не найматимуться на таку «роботу» і не залучатимуть до протиправних дій своїх неповнолітніх дітей.

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