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Митники пояснили, чому не пускали через «Устилуг» людей з купленим у Польщі пальним

Митники пояснили, чому не пускали через «Устилуг» людей з купленим у Польщі пальним
Волинські митники дали офіційний коментар щодо інформації, де було сказано, що на «Устилузі митники не пускали людей, які везли в Україну пальне з Польщі.

Про це інвормує Волинська митниця ДФС.

Тект допису подаємо без змін і правок:

"Волинська митниця у межах наданих їй законодавством повноважень постійно протидіє подрібненню комерційних партій товару. 6 травня через пункт пропуску «Устилуг» майже одночасно до України в’їхало 19 мікроавтобусів, які перевозили більше сотні пасажирів, в тому числі 6 дітей. На кожного з них підряд і майже під копірку на польській гуртівні були виписані чеки на товар «моторна олія», по 47 л на кожного, в тому числі на дітей. Усі паливно-мастильні матеріали – 5450 л, майже 6 тонн – були залиті в одинакові для усіх 5 літрові каністри.

За сукупністю ознак комерційної партії, усім було відмовлено у пропуску цього товару на територію України і запропоновано повернутись у Польщу для належного митного оформлення товару. Якраз на цьому етапі люди почали масово скаржитись журналістам на ніби-то перепони, які митники ставлять на шляху їхнього «чесного заробітку».

Волинська митниця вкотре роз’яснює, що ліміт у 50 кг і 500 Євро (або 50 кг і 50 Євро для тих, хто перетинає кордон частіше 1 разу на 72 години) для неоподаткованого ввезення імпорту громадянином, що в’їжджає в Україну через автомобільний пункт пропуску, стосується його ОСОБИСТИХ ПОТРЕБ. Подрібнення комерційної партії товару з цинічним використанням дітей, людей похилого віку і соціальних проблем волинських родин - це явище, що є великою загрозою економічним інтересам України.

На ньому спритні ділки, ухиляючись від сплати митних платежів у великих розмірах, наживають шалені статки. А мізерні гроші, які вони пропонують соціально незахищеним жителям волинських сіл, потім виливаються проблемами передусім для самих громадян – із штрафами, кримінальними справами і зіпсутими нервами.

Про шкоду від таких ніби-то «несуттєвих», але протиправних «заробітків» красномовно свідчить такий факт: після митного оформлення цієї одної і зовсім невеличкої для обсягів Волинської митниці партії товару до державного бюджету України надійшло понад 50 тис грн митних платежів.

Громадяни повернулися з пункту пропуску «Устилуг» додому. Волинська митниця ДФС сподівається, що більше вони не найматимуться на таку «роботу» і не залучатимуть до протиправних дій своїх неповнолітніх дітей.

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Теги: митники, товар, пальне
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