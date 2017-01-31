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Сервісні центри МВС у Волинській області змінюють графік роботи

Сервісні центри МВС у Волинській області змінюють графік роботи
У зв'язку з травневими святами сервісні центри МВС у Волинській області змінюють графік роботи.

Про це повідомили у прес-службі Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.

Територіальні сервісні центри МВС

8 травня – 09:00 до 17:00
9 травня – вихідний день
З 10 травня – робота у звичному режимі

Регіональний сервісний центр МВС

8 травня – з 09:00 до 17:00
9 травня – вихідний день
10 травня – з 09:00 до 16:45
11 травня – з 09:00 до 17:00
З 13 травня – робота у звичному режимі

Довідково:

Інформацію про порядок отримання послуг можна знайти на сайті
Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області vol.hsc.gov.ua, отримати консультацію - на офіційній Фейсбук-сторінці «Сервісні центри МВС у Волинській області» https://www.facebook.com/scvolyn/ або за телефоном (0332 74-91-15.)

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Теги: МВС, Волинь, графік, сервісний центр
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