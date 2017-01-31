Сервісні центри МВС у Волинській області змінюють графік роботи





Про це повідомили у прес-службі Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.



Територіальні сервісні центри МВС



8 травня – 09:00 до 17:00

9 травня – вихідний день

З 10 травня – робота у звичному режимі



Регіональний сервісний центр МВС



8 травня – з 09:00 до 17:00

9 травня – вихідний день

10 травня – з 09:00 до 16:45

11 травня – з 09:00 до 17:00

З 13 травня – робота у звичному режимі



Довідково:



Інформацію про порядок отримання послуг можна знайти на сайті

Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області vol.hsc.gov.ua, отримати консультацію - на офіційній Фейсбук-сторінці «Сервісні центри МВС у Волинській області» https://www.facebook.com/scvolyn/ або за телефоном (0332 74-91-15.)

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