В Одесі п'яна жінка зарізала чоловіка





Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає



Про подію до поліції повідомили сусіди подружжя. Як з’ясувалося, конфліктні ситуації траплялися у цій родині і раніше - чоловік навіть притягувався поліцією до адміністративної відповідальності. Але цього разу ситуація вийшла з-під контролю.



Попередньо встановлено, що у вечір трагедії 37-річна підозрювана прийшла додому у стані алкогольного сп’яніння. Деякий час чоловік не пускав дружину до квартири, а коли зрештою та зайшла, виникла сварка. Під час конфлікту одеситка завдала 29-річному постраждалому ножові травми, від яких той помер на місці.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



За законом стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі 37-річна жінка атакувала ножем власного чоловіка. Той від отриманих травм помер на місці.Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН Про подію до поліції повідомили сусіди подружжя. Як з’ясувалося, конфліктні ситуації траплялися у цій родині і раніше - чоловік навіть притягувався поліцією до адміністративної відповідальності. Але цього разу ситуація вийшла з-під контролю.Попередньо встановлено, що у вечір трагедії 37-річна підозрювана прийшла додому у стані алкогольного сп’яніння. Деякий час чоловік не пускав дружину до квартири, а коли зрештою та зайшла, виникла сварка. Під час конфлікту одеситка завдала 29-річному постраждалому ножові травми, від яких той помер на місці.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.За законом стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію