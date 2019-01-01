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У «Промені» оголосили місяць творчості*

У «Промені» оголосили місяць творчості*
З 10 травня в межах ДРК «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», стартує «Місяць творчості», присвячений Дню народження Смугастого.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

В рамках творчої події художня студія «Смугастий носоріг» організовує конкурс, в якому можуть взяти участь гості РЦ «Промінь» віком до 16 років.

Місцем проведення організатори обрали фотозону біля найбільшої фігури носоріжки у дитячому розважальному комплексі (2-й поверх). Там обладнають робоче місце з матеріалами для майбутніх художників, де кожен зможе намалювати картину на вільну тему в подарунок Смугастому Носорогу.

Результати оголосять 26 травня на святкуванні Дня народження Смугастого.

Додаткову інформацію та умови конкурсу дізнавайтесь у художній студії «Смугастий носоріг», або за телефоном +380 (66) 770 07 50.
Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.

Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/.

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Теги: РЦ «Промінь»
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