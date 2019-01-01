У «Промені» оголосили місяць творчості*
Сьогодні, 16:59
З 10 травня в межах ДРК «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», стартує «Місяць творчості», присвячений Дню народження Смугастого.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
В рамках творчої події художня студія «Смугастий носоріг» організовує конкурс, в якому можуть взяти участь гості РЦ «Промінь» віком до 16 років.
Місцем проведення організатори обрали фотозону біля найбільшої фігури носоріжки у дитячому розважальному комплексі (2-й поверх). Там обладнають робоче місце з матеріалами для майбутніх художників, де кожен зможе намалювати картину на вільну тему в подарунок Смугастому Носорогу.
Результати оголосять 26 травня на святкуванні Дня народження Смугастого.
Додаткову інформацію та умови конкурсу дізнавайтесь у художній студії «Смугастий носоріг», або за телефоном +380 (66) 770 07 50.
Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
В рамках творчої події художня студія «Смугастий носоріг» організовує конкурс, в якому можуть взяти участь гості РЦ «Промінь» віком до 16 років.
Місцем проведення організатори обрали фотозону біля найбільшої фігури носоріжки у дитячому розважальному комплексі (2-й поверх). Там обладнають робоче місце з матеріалами для майбутніх художників, де кожен зможе намалювати картину на вільну тему в подарунок Смугастому Носорогу.
Результати оголосять 26 травня на святкуванні Дня народження Смугастого.
Додаткову інформацію та умови конкурсу дізнавайтесь у художній студії «Смугастий носоріг», або за телефоном +380 (66) 770 07 50.
Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На трасі Луцьк–Рівне маршрутка провалилася в землю
Сьогодні, 17:31
У «Промені» оголосили місяць творчості*
Сьогодні, 16:59
У центрі Луцька запрацювала платна парковка. ФОТО
Сьогодні, 16:41