У «Промені» оголосили місяць творчості*





Про це повідомляє прес-служба закладу.



В рамках творчої події художня студія «Смугастий носоріг» організовує конкурс, в якому можуть взяти участь гості РЦ «Промінь» віком до 16 років.



Місцем проведення організатори обрали фотозону біля найбільшої фігури носоріжки у дитячому розважальному комплексі (2-й поверх). Там обладнають робоче місце з матеріалами для майбутніх художників, де кожен зможе намалювати картину на вільну тему в подарунок Смугастому Носорогу.



Результати оголосять 26 травня на святкуванні Дня народження Смугастого.



Додаткову інформацію та умови конкурсу дізнавайтесь у художній студії «Смугастий носоріг», або за телефоном +380 (66) 770 07 50.

Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.



Посилання у соціальних мережах:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 10 травня в межах ДРК «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», стартує «Місяць творчості», присвячений Дню народження Смугастого.Про це повідомляє прес-служба закладу.В рамках творчої події художня студія «Смугастий носоріг» організовує конкурс, в якому можуть взяти участь гості РЦ «Промінь» віком до 16 років.Місцем проведення організатори обрали фотозону біля найбільшої фігури носоріжки у дитячому розважальному комплексі (2-й поверх). Там обладнають робоче місце з матеріалами для майбутніх художників, де кожен зможе намалювати картину на вільну тему в подарунок Смугастому Носорогу.Результати оголосять 26 травня на святкуванні Дня народження Смугастого.Додаткову інформацію та умови конкурсу дізнавайтесь у художній студії «Смугастий носоріг», або за телефоном +380 (66) 770 07 50.Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію