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На Львівщині у підлозі церкви знайшли реліквію тисячолітньої давнини

На Львівщині у підлозі церкви знайшли реліквію тисячолітньої давнини
Під час реставрації підлоги в храмі святої Параскеви у місті Буськ будівельники знайшли литий бронзовий нагрудний хрест-складень. Його датують орієнтовно ХІІ-ХІІІ століттям.

Реліквію знайшли у вівтарній частині храму, - пише Zik.

Хрести-енколпіони з’явилися на Русі в період поширення християнства. У середину таких хрестів вкладали мощі святих. Археологи кажуть, що в орнаментах, вилитих на прикрасі, закодований духовний спосіб життя на зорі становлення християнської віри серед русичів.

Складна техніка обробки металу також свідчить про високу майстерність ремісників Київської Русі.

Знайдений рельєфно чернений енколпіон із заокругленими кінцями і навершям у вигляді ограненої намистини містить зображення розп’яття на лицевій пластині та вирізьблений хрест на зворотній.

Припускають, що власником хреста був священик, похованій на території старого прицерковного кладовища.

Для міста, у якому знайшли реліквію, вона має важливе значення. Хрест свідчить про те, що вже у ХІІ столітті на Довгій Стороні стояв цей храм.

Однак наразі церква перебуває в аварійному стані. Храм навіть вимкнули від електропостачання, щоб уникнути можливої пожежі через електричне замикання.

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Теги: реліквія
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